Лучше выполню, что обещал, и поеду отдыхать, – Зеленский о втором сроке

Владимир Зеленский высказался о том, планирует ли баллотироваться в президенты во второй раз. Он отметил, что хотел бы выполнить все предвыборные обещания еще за время первой каденции.

Об этом глава государства заявил 10 сентября. Он пообщался с журналистами о своих политических планах во время форума YES Brainstorming в Киеве.

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Зеленский хочет выполнить все обещания

Сначала на вопрос о втором президентском сроке Зеленский ответил, что все будет решать народ Украины. Тогда журналист уточнил у политика, будет ли он таки баллотироваться.

Я никуда не баллотируюсь. Я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать,

– подчеркнул Зеленский.

В конце августа президент подчеркнул, что еще рано говорить, будет ли он баллотироваться на второй срок. В то же время объяснил, что пока еще не сделал всего того, что хотел.

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Когда Зеленский только пришел к власти, он говорил только об одном сроке. Впрочем, впоследствии заявил, что сомневается, что этого времени ему хватит, чтобы выполнить свои обещания. Поэтому, мол, он же подумает, баллотироваться во второй раз.

Электоральные настроения украинцев: что известно

Источник: "Рейтинг"

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, более 30% украинцев поддержали бы действующего главу государства Владимира Зеленского. На втором месте оказался бы Петр Порошенко с результатом в 13,3%, на третьем – Юрий Бойко с 10,9%, на четвертом – Юлия Тимошенко с 9,2%. Игорь Смешко, Владимир Гройсман и Евгений Мураев получили бы поддержку в пределах 5 – 6% .Другие кандидаты – не получили бы более 2% голосов.