ТОП-5 лучших смартфонов июня

В июне представили много интересных моделей смартфонов, как вот кнопочный BlackBerry KEY2, мощное устройство для игр от Asus ROG – Phone, а также два бюджетника Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A. О самых интересных из новых устройств поговорим далее.

BlackBerry KEY2

BlackBerry KEY2 получил физические кнопки

Кнопочный смартфон BlackBerry KEY2 представили 7 июня. Разработчики анонсировали новинку как устройство бизнес-класса. Это доказывает и его небюджетная цена – 649 долларов или почти 20 тысяч гривен.

Читайте также: Пользователи назвали смартфон, которым больше всего довольны

Смартфон получил 4,5-дюймовый LCD дисплей с разрешением 1620x1080 пикселей. Экран покрыт стеклом Gorilla Glass 3. Фишкой устройства является физическая клавиатура, размещенная под экраном. При этом она является сенсорной, что позволяет проводить навигацию по программам и управлять курсором в поле ввода текста. На пробеле встроен сканер отпечатка пальцев.

BlackBerry KEY2 получил процессор Snapdragon 660 и 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. При этом есть также слот, что дает возможность расширить память до 256 ГБ.

На задней панели размещена 12-мегапиксельная камера, а селфи-камера имеет 8 МП.

Стоимость смартфона BlackBerry KEY 2 в США составляет 649 долларов (16 900 гривен), а в Европе смартфон стоит 649 евро (20 800 гривен).

Asus ROG Phone

Этот смартфон – один из лучших вариантов для геймеров. Asus ROG Phone имеет полноэкранный дисплей с двумя фронтальными громкоговорителями.

Главное преимущество этого смартфона – это трехмерная система охлаждения паровой камеры, что должно обезопасить устройство от перегрева даже при активном использовании во время быстрой зарядки Quick Charge 4.0+. Смартфон поддерживает технологию GameCool, то есть нагрев происходит в фирменном блоке питания, а не в самом смартфоне.

Читайте также: ТОП-5 самых мощных смартфонов для игр

Относительно других характеристик, то ROG Phone оснащен 6-дюймовым AMOLED FHD + экраном с частотой обновления 90 Гц. Он работает на процессоре Snapdragon 845 и имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 512 ГБ памяти.

Asus ROG имеет батарею емкостью 4 000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Asus HyperCharge. Он также оснащен тремя портами USB-C. Это сделано для того, чтобы заряжать смартфон, при этом продолжая играть игры.

Еще одна геймерская "фишка" – специальные кнопочки. Так, в верхней части размещены две виртуальные кнопки с ультразвуковыми сенсорами, которые можно настроить в соответствии с форматом игры: например, газ и тормоз в гонках или стрельба и бросок гранаты в шутерах.

Asus ROG Phone: обзор

Asus ROG поступит в продажу во второй половине этого года. Стоимость в Украине составит 22 500 гривен. Полный комплект ASUS ROG Phone с аксессуарами стоит 1599 долларов – 42 300 гривен.

Oppo Find X

В Oppo Find X селфи-камеру "спрятали"

Главная интересная деталь нового флагманского смартфона от Oppo Find X – оригинальный дизайн. Инженеры интересно решили проблему "моноброви", создав выдвижную конструкцию, в которой размещены модули основной и фронтальной камер, а также динамик. Эта выдвижная часть автоматически открывается после запуска камеры.

Кроме того, Find X получил 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD + (2160 × 1080 пикселей) и соотношением сторон 18: 9. Экран занимает 92.25% передней панели гаджета. Аппарат работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. Модель имеет 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти.

Oppo Find X получил интересный дизайн

На задней панели размещена двойная камера с модулями на 16 Мп и 20 Мп. Фронтальная камера, которая выдвигается, имеет 25 Мп. Смартфон поддерживает функцию 3D-сканирования лица для разблокировки . А вот сканера отпечатков пальцев в смартфоне нет.

Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A

Смартфон Xiaomi Redmi 6 без "моноброви"

Эти смартфоны были одними из самых ожидаемых, в Украине в частности. Ведь при нормальном наполнении обе модели стоят недорого.

Xiaomi Redmi 6 получил классическую рамку, которая повторяет фирменный стиль линейки Redmi. Он имеет 5,45-дюймовый экран с соотношением сторон новинки – 18: 9 и разрешением 1440х720 пикселей (HD +).

Работает смартфон на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio P22. Доступны две версии смартфона: с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти или с соотношением 4/64 ГБ. Также смартфон получит прошивку MIUI 10, с поддержкой искусственного интеллекта.

Читайте также: Xiaomi выводит на рынок новый бренд смартфонов: обнародовали название

Что касается камеры, то Redmi 6 имеет двойную основную камеру с 12 Мп и 5 Мп (как в Redmi S2) с горизонтально ориентированными модулями и светодиодной вспышкой. Также на задней панели размещен сканер отпечатков пальцев. При этом селфи-камера имеет 5 Мп.

Redmi 6A дублирует много характеристик Redmi 6. Что касается основных отличий, то модель Redmi 6A работает на другом процессоре, чем Helio P22. При этом в компании обещают на 37% выше производительность, как в Snapdragon 425.

Этот смартфон имеет 2ГБ внутренней и 16 ГБ встроенной памяти. А вот сканера отпечатка нет.

За базовую версию Redmi 6 надо будет заплатить 799 юаней (3260 гривен), модель с 4 ВП внутренней и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 999 юаней (4075 гривен).

При этом младшую версию Redmi 6A можно будет купить за 599 юаней (2440 гривен).

Lenovo Z5

Бюджетный Lenovo Z5 раскупили за несколько минут

Этот смартфон сначала вызвал критику у потребителей. Ведь разработчики обещали, что смартфон будет первым в своем роде с полноэкранным дисплеем без рамок и выреза под камеру.

Однако Lenovo Z5 все же получил "монобровь" сверху, а в нижней части корпуса четко виден "подбородок". Смартфон оборудовали 6,2-дюймовым экраном с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2246 x 1080 пикселей.

В общем, экран занимает 90% всей передней панели.

Новый смартфон оснастили 8-ядернымй чипсетом Qualcomm 636, выполненным по техпроцессу 14 нм, 6 ГБ оперативной памяти и видеоускорителем Adreno 509. И здесь обещание было не выполнено, ведь перед премьерой производитель анонсировал 4 ТБ встроенной памяти. Несмотря на громкие заявления, новинка получила конфигурацию на 64 или 128 ГБ внутреннего накопителя.

Основная камера оснащена сенсорами на 16 и 8 Мп с апертурой f / 2,0. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 мегапикселей.

При этом положительным моментом здесь является цена. За версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти попросят всего 200 долларов (около 5 226 гривен). При этом конфигурация с 128 ГБ накопителя обойдется на 80 долларов дороже (около 7 317 гривен).

Как видим, это очень неплохой вариант за такую цену. Это доказали и продажи: первая партия смартфонов поступила в продажу 12 июня и разошлась всего за несколько минут.

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно