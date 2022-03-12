Луцк, Франковск и Днепр атаковали стратегические самолеты-ракетоносцы России Ту-95МС, – Генштаб
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал сводку по оперативной ситуации на фронтах противостояния российской агрессии за 11 марта. В ней говорится и об утренних атаках на наши города.
Также в Генштабе подчеркнули, что Вооруженные Силы Украины и другие силы обороны дают достойный отпор врагу. Россияне терпят потери и теряют волю к дальнейшему противостоянию.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны
Генштаб ВСУ: оккупанті запускали ракеты на украинские города с Ту-95МС
Генштаб прокомментировал враждебные действия российских оккупантов в воздушном пространстве Украины. Напомним, ночью 11 марта орки атаковали с воздуха несколько наших городов – Днепр, Луцк, Ивано-Франковск.
- Как выяснилось, сделали они это со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
- Именно из этих самолетов были запущены крылатые ракеты воздушного базирования.
К нанесению ракетного удара привлекли не менее 6 самолетов Ту-95МС, которые совершили пуски не менее 10 крылатых ракет,
– сообщили в Генштабе.
К сожалению, эти удары нанесли потери:
- В Луцке погибли 4 военных, 6 ранены.
- Погибший есть и в Днепре.
- Из Ивано-Франковска о жертвах информации не было.
Важное предупреждение: Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС