Луцк, Франковск и Днепр атаковали стратегические самолеты-ракетоносцы России Ту-95МС, – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал сводку по оперативной ситуации на фронтах противостояния российской агрессии за 11 марта. В ней говорится и об утренних атаках на наши города.

Также в Генштабе подчеркнули, что Вооруженные Силы Украины и другие силы обороны дают достойный отпор врагу. Россияне терпят потери и теряют волю к дальнейшему противостоянию.

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Генштаб ВСУ: оккупанті запускали ракеты на украинские города с Ту-95МС

Генштаб прокомментировал враждебные действия российских оккупантов в воздушном пространстве Украины. Напомним, ночью 11 марта орки атаковали с воздуха несколько наших городов – Днепр, Луцк, Ивано-Франковск.

Как выяснилось, сделали они это со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Именно из этих самолетов были запущены крылатые ракеты воздушного базирования.

К нанесению ракетного удара привлекли не менее 6 самолетов Ту-95МС, которые совершили пуски не менее 10 крылатых ракет,

– сообщили в Генштабе.

К сожалению, эти удары нанесли потери:

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Ту-95МС (кодификация НАТО – Bear, "Медведь") – стратегический бомбардировщик и ракетоносец, созданный в СССР еще в 1950-х (после 1992 года не производился). Его предназначение – уничтожение объектов в тылу противника.