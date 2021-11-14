Украина готовится к различным сценариям, – Данилов об итогах совещания в Луцке

В Луцке состоялось межведомственное совещание по вопросам обороны границы с Беларусью. Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе.

Секретарь СНБО заявил, что ситуация на польско-белорусской границе является "очередной спецоперацией России". Об этом он рассказал после совещания 14 ноября.

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В Луцке состоялось совещание СНБО

Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе,

– заявил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, необходимо создать межведомственную рабочую группу "с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования".

Алексей Данилов пояснил, что:

"то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом, – это очередная спецоперация России ";

"; ее цель – "расшатывание ситуации в Европе и на нашей границе";

"по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится уже около 16 тысяч человек – так называемых беженцев".

СБУ принимает меры, чтобы исключить миграционный кризис на границе

Иван Баканов пояснил, что события на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны.

После завершения межведомственного совещания по вопросам защиты госграницы глава СБУ заявил, что ведомство "принимает весь комплекс мер", чтобы исключить подобный сценарий в Украине, хотя он "сейчас маловероятен".

Мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике. Именно поэтому сегодня мы собрались в Луцке – чтобы согласовать меры для противодействия такому проявлению гибридной войны,

– заявил Баканов.

Добавил: "Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу". В частности, по словам Баканова, СБУ: