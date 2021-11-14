Украина готовится к различным сценариям, – Данилов об итогах совещания в Луцке
Источник:СНБО
В Луцке состоялось межведомственное совещание по вопросам обороны границы с Беларусью. Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе.
Секретарь СНБО заявил, что ситуация на польско-белорусской границе является "очередной спецоперацией России". Об этом он рассказал после совещания 14 ноября.
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В Луцке состоялось совещание СНБО
Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе,
– заявил Данилов.
По мнению секретаря СНБО, необходимо создать межведомственную рабочую группу "с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования".
Алексей Данилов пояснил, что:
- "то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом, – это очередная спецоперация России";
- ее цель – "расшатывание ситуации в Европе и на нашей границе";
- "по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится уже около 16 тысяч человек – так называемых беженцев".
СБУ принимает меры, чтобы исключить миграционный кризис на границе
Иван Баканов пояснил, что события на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны.
После завершения межведомственного совещания по вопросам защиты госграницы глава СБУ заявил, что ведомство "принимает весь комплекс мер", чтобы исключить подобный сценарий в Украине, хотя он "сейчас маловероятен".
Мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике. Именно поэтому сегодня мы собрались в Луцке – чтобы согласовать меры для противодействия такому проявлению гибридной войны,
– заявил Баканов.
Добавил: "Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу". В частности, по словам Баканова, СБУ:
- применяет комплекс контрразведывательных, оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мероприятий;
- обменивается информацией с Нацполицией и ГНС;
- создаются общие мобильные группы для работы в приграничных районах и тому подобное.