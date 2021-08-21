В Луцке задержали мужчину с украденным телевизором в руках

В Луцке правоохранители задержали мужчину, который нес украденный телевизор. Злоумышленника заметили на одной из улиц города.

В то же время его уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Сейчас решают вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

К теме Мужчина притворился женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи

"Сегодня (20 августа – 24 канал), примерно в 6 утра, сотрудники управления уголовного розыска в ходе профилактической отработки города заметили мужчину, который нес в руках телевизор", – говорится в сообщении пресс-службы полиции Волынской области.

Злоумышленник повредил окно, чтобы попасть в дом

По информации правоохранителей, злоумышленник украл телевизор с дома в одном из дачных массивов. Мужчина попал в дом, пока хозяев не было дома, одновременно повредив окно.

Личность правонарушителя установили – это 33-летний житель Луцка, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж,

– отметили в пресс-службе полиции.

На этот раз мужчине грозит от 3 до 6 лет тюрьмы. Сведения о злоумышленнике внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Говорится о краже, соединенной с проникновением в жилище.