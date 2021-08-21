Водночас його вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності. Наразі розв'язують питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

До теми Чоловік вдавав жінку та підпалив свій дім, щоб його не затримали за крадіжки

"Сьогодні (20 серпня – 24 канал), приблизно о 6 ранку, співробітники управління карного розшуку під час профілактичного відпрацювання міста помітили чоловіка, який ніс в руках телевізор", – мовиться у повідомленні пресслужби поліції Волинської області.

Зловмисник пошкодив вікно, аби потрапити в будинок

За інформацією правоохоронців, зловмисник викрав телевізор із будинку в одному із дачних масивів. Чоловік потрапив у оселю поки господарів не було вдома, водночас пошкодивши вікно.

Особу правопорушника встановили – це 33-річний мешканець Луцька, він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок,

– зазначили у пресслужбі поліції.

Цього разу чоловіку загрожує від 3 до 6 років тюрми. Відомості щодо зловмисника внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Мовиться про крадіжку, поєднану з проникненням у житло.

Зверніть увагу. 19 серпня у Києві клієнтка одного з магазинів вкрала дорогу піжаму. Коли це помітила продавчиня – почала тікати. Ще раніше, 10 серпня, ексмер Чорткова Михайло Вербіцький намагався вивезти з чужого городу капусту та цибулю.