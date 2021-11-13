В Луцке женщина выходит из квартиры через окно, потому что боится сатаны на замке: видео
Источник:"Конкурент"
Жители проспекта Возрождения в Луцке каждый день становятся свидетелями довольно странной ситуации. Их пожилая соседка выходит из своей квартиры не через дверь, а в окно. Для этого она пользуется стремянкой.
При чем здесь сатана
Женщина принципиально не пользуется дверью подъезда, ведь там стоит кодовый замок. Жительница убеждена, что он "от сатаны".
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Такое поведение бабушки соседи заметили еще в 2018 году. С тех пор ничего не изменилось – она продолжает отказываться пользоваться кодовым замком.
В Луцке женщина выходит из квартиры через окно: смотрите видео
Кстати, когда жильцы дома собирали деньги на ремонт подъезда и установку замка, бабушка сдала деньги только на ремонт.
Женщина выходит из квартиры через окно кухни. Для этого она подставляет стремянку, которую потом берет в руки и несет в подвал.
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