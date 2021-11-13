До чого тут сатана

Жінка принципово не користується дверима під'їзду, адже там стоїть кодовий замок. Мешканка переконана, що він "від сатани".

Цікаво Нетверезий водій маршрутки в Сумах прикинувся пасажиром та ховався від копів

Таку поведінку бабусі сусіди помітили ще у 2018 році. З того часу нічого не змінилося – вона й далі відмовляється користуватися кодовим замком.

У Луцьку жінка виходить з квартири через вікно: дивіться відео

До речі, коли мешканці будинку збирали гроші на ремонт під'їзду та встановлення замка, бабуся здала гроші лише на ремонт.

Відтоді жінка виходить з квартири через вікно кухні. Для цього вона підставляє драбину, яку потім бере у руки та несе у підвал.

У Луцьку маршрутка в'їхала у житловий будинок

12 листопада водій маршрутки разом з пасажирами в'їхав у житловий будинок. Внаслідок ДТП постраждав лише керманич – його відвезли у лікарню. До речі, це був перший робочий день постраждалого.