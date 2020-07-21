Максим Плохой, мужчина, захвативший автобус с заложниками в Луцке, продолжает быть активным в сети даже в момент совершения преступления.

Плохой продолжает активистов в твиттере

После того, как появилась информация о захвате заложников в Луцке, появилось несколько сообщений в твиттере, которые приписывают Плохому. Об этом пишет 24 канал.

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В частности, он в соцсети подтвердил, что это его рук дело. Также злоумышленник объявил свои требования. Эти твиты в течение часа появились один за другим. После этого от уже где-то час ничего не публикует.

Ранее в твиттере Плохой обнародовал видеообращение, где он поздравляет всех с днем антисистемы, а также говорит не обманывать себя и праздновать правду.

Заметим, что в полиции отмечали, что они мониторят его твиттер и устанавливают, эта ли страница на самом деле принадлежит луцком террористу.

Также правоохранители заявили, что будут вести с ним переговоры. Сейчас пытаются выйти с ним на контакт по телефону, но он трубку не берет.

В требованиях никаких конкретных тезисов он не обнародовал: только общие фразы недовольства какой-то системой, но какой, не указал.

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