Луцкий террорист продолжает писать в твиттере из автобуса
Максим Плохой, мужчина, захвативший автобус с заложниками в Луцке, продолжает быть активным в сети даже в момент совершения преступления.
Плохой продолжает активистов в твиттере
После того, как появилась информация о захвате заложников в Луцке, появилось несколько сообщений в твиттере, которые приписывают Плохому. Об этом пишет 24 канал.
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В частности, он в соцсети подтвердил, что это его рук дело. Также злоумышленник объявил свои требования. Эти твиты в течение часа появились один за другим. После этого от уже где-то час ничего не публикует.
Ранее в твиттере Плохой обнародовал видеообращение, где он поздравляет всех с днем антисистемы, а также говорит не обманывать себя и праздновать правду.
Заметим, что в полиции отмечали, что они мониторят его твиттер и устанавливают, эта ли страница на самом деле принадлежит луцком террористу.
Также правоохранители заявили, что будут вести с ним переговоры. Сейчас пытаются выйти с ним на контакт по телефону, но он трубку не берет.
В требованиях никаких конкретных тезисов он не обнародовал: только общие фразы недовольства какой-то системой, но какой, не указал.
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Захват заложников в Луцке: коротко
- Инцидент произошел утром 21 июля. Известно, что в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус с людьми.
- Об этом он в полицию сообщил сам, также пригрозил взрывом и заявил, что имеет оружие.
- Сейчас центр Луцка перекрыли и окружили все подразделения полиции города. На место происшествия также привезли бронетехнику.
- В то же время в СМИ появилась информация, что злоумышленник держит в городе еще один автобус с заложниками. Где именно – пока не известно.