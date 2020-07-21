Луцький терорист продовжує писати в твіттері з автобуса
Максим Плохой, чоловік, який захопив автобус із заручниками в Луцьку, продовжує бути активним у мережі навіть у момент скоєння злочину.
Плохой продовжує активість у твіттері
Після того, як з'явилася інформація про захоплення заручників у Луцьку, зявилося кілька повідомлень у твіттері, який приписують Плохому. Про це пише 24 канал.
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Зокрема, він у соцмережі підтвердив, що це його рук справа. Також зловмисник оголосив свої вимоги. Ці твіти упродовж години з’явилися один за одним. Після цього від вже десь годину нічого не публікує.
Раніше у твіттері Плохой оприлюднив відеозвернення, де він вітає всіх з днем антисистеми, а також каже не обманювати себе та святкувати правду.
Зауважимо, у поліції зазначали, що вони моніторять його твіттер і встановляють, чи ця сторінка насправді належить луцькому терористу.
Також правоохоронці заявили, що вестимуть із ним перемовини. Наразі намагаються вийти з ним на контакт телефоном, але він слухавку не бере.
Щодо його вимог, то жодних конкретних тез він не оприлюднив: лише загальні фрази невдоволення якоюсь системою, але якою, не вказав.
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Захоплення заручників у Луцьку: коротко
- Інцидент трапився вранці 21 липня. Відомо, що в центрі Луцька чоловік захопив рейсовий автобус із людьми.
- Про це він поліцію повідомив сам, також пригрозив вибухом і заявив, що має зброю.
- Зараз центр Луцька перекрили та оточили всі підрозділи поліції міста. На місце події також привезли бронетехніку.
- Водночас у ЗМІ з’явилася інформація, що зловмисник тримає у місті ще один автобус із заручниками. Де саме – поки не відомо.