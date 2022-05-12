Луганская область без воды и электричества: россияне уничтожают все на своем пути
Источник:Сергей Гайдай
В Новопскове российские оккупанты вмешались в работу магистрального газопровода, транспортирующего газ в Луганскую и Донецкую области. Об этом сообщил Сергей Гайдай.
По словам главы Луганской области, 11 мая были зафиксированы несанкционированные изменения режимов транспортировки газа.
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Они указывают о закрытии газовых кранов на компрессорной станции во временно оккупированном Новопскове. В частности, на магистральном газопроводе "Новопсков-Шебелинка", который транспортирует газ на территорию Донецкой и Луганской областей.
Получена информация о самовольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа,
– сообщил Сергей Гайдай.
"Зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода "Союз" в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей. Фактически речь идет о краже газа", – добавил Гайдай.
Вода и электричество
Глава Луганской ОВА отметил, в Луганской области почти не осталось уцелевших объектов жизнеобеспечения, ведь россияне уничтожают все на своем пути. Большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля.
"Какие-то линии электропередачи еще можно отремонтировать, но не позволяют постоянные обстрелы в районах поврежденных участков. Сейчас электроснабжение отсутствует повсюду в области. Работают исключительно электрогенераторы. Нет и централизованного водоснабжения", – сообщил Сергей Гайдай.
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