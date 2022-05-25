Луганщина полностью без газа из-за обстрелов оккупантов

В результате вражеских обстрелов вся Луганская область осталась без газа. Раньше природным газом могли пользоваться более 30 тысяч жителей Луганской области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил на своем телеграмм-канале, что последняя распределительная станция газа в Луганской области остановила свою работу. С 25 мая 2022 года Луганская область полностью без голубого топлива.

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Гайдай рассказал, что прекращение работы вызвано постоянными обстрелами российских оккупантов. В результате очередной атаки на газораспределительной станции травмировался один из работников ГРС. Муж подвергся акуботрамве во время того, как осуществлял регулировку автоматики на станции.

По состоянию на вчера в Луганской области с газом оставались 36 тысяч абонентов в трех населенных пунктах, а остатков голубого топлива в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца,

– написал председатель ОВА.

Отныне в Луганской области газ отсутствует повсюду, заявил Гайдай. Из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения в указанных населенных пунктах.

По-прежнему область остается полностью обесточенной. Отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели,

– сказал Сергей Гайдай.

Битва за Донбасс: последние новости

Оккупанты продвинулись на север через Золотое – имели незначительные успехи из окружения Северодонецка. Однако пойти дальше они вряд ли смогут.

Российские кафиры пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск. Следовательно, обстреливают окружающую территорию из всего имеющего вооружения. При таком обстреле они попали в нефтеперерабатывающий завод.

То, что враг увеличивает наступление на Востоке Украины, очевидно и за пределами государства. В Министерстве обороны Великобритании отметили, что Вооруженные Силы Украины имеют на Донбассе хорошо вкопанные оборонные позиции, сохраняют эффективное командование и контроль над этим фронтом.

Заместитель министра обороны Анна Маляр акцентировала, что российские войска пытаются оцепить ВСУ на Донбассе. Им это не удается, но идет очень серьезная борьба.

Несмотря на тяжелейшие бои на Донбассе, украинские защитники наносят мощные удары агрессору. Именно поэтому любой успех кафиров – точно ненадолго. Это доказывает тот факт, что за 3 месяца войны в Украине наши героические военные ликвидировали по состоянию на утро 25 мая 29 450 вражеских бойцов.

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