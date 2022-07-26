Луганщина: россияне жестоко сжигают населенные пункты, которые не могут захватить

Тактика россиян стала понятной для всех. Они берут нашествием силы и техники и уничтожают все на своем пути, выдавая за "победу".

Именно такую тактику они продолжают, чтобы закрепиться в Луганской области. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

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Пепел от украинских городов

По словам руководителя области, враг разбивает сразу несколько улиц. Так оккупанты улучшают свое тактическое положение для наступления на города Донецкой области. За 25 июля они попали четырьмя ракетами в цель. Также организовали два массивных артиллерийских обстрела и еще дважды применяли минометы там, где им удалось немного приблизиться.

Вся страна видела, что оккупанты оставляют лишь пепел как от крупных городов, так и от совсем маленьких населенных пунктов. Или то, что они сделали с Врубовкой, когда нужно было быстрее прорваться в Лисичанск. Или с Новотошковским, где осталось всего 10 человек из числа местного населения, еще в апреле,

– заметил Гайдай.

Он убежден, что такие действия являются доказательством того, что россиянам безразлично будущее этих городов и сел.

россияне уничтожают наши города / Фото из телеграма Сергея Гайдая

Намерения россии

Гайдай также отметил, что уже почти месяц как враг подошел почти на границу области. россияне хотят ее пересечь, поэтому жертвуют всеми резервами и сжигают села в Луганской и Донецкой областях.

"Оккупантам не нужны люди – нужен референдум, скольких бы жителей они не убили и не оставили без крова", – говорит он.

За прошедшие сутки наши воины на этом направлении отразили четыре штурма со стороны россиян. Еще на одном направлении продолжаются бои.

Десятки населённых пунктов враг обстреливал из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. В районах восьми из них использовал авиацию.

Разрушение в Луганской области

Регион пострадал от российского нашествия, пожалуй, больше всех. Оккупанты продолжают его разрушать дальше. Сергей Гайдай рассказывал, что в части области, где проходили активные боевые действия, критическая инфраструктура разрушена на 100%. Системы снабжения газа, воды, электричества, канализации – все это нужно восстанавливать с нуля.

Кроме того, обстрелы и разрушения продолжаются. Ведь, как говорил Гайдай, враг пытается снова наступать на большие города Донецкой области. Но ему никак не удается продвинуться на Луганщине, поэтому он ее просто стирает с лица земли.

Пропагандистские СМИ также сообщали, что захватчики решили переименовать Северодонецк. Его новое название – "Северослонецк". Сергей Гайдай назвал их нацией идиотов.

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