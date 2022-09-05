В Луганской области оккупанты усилили принудительную мобилизацию

На временно оккупированных территориях Луганщинской области оккупанты усилили принудительную мобилизацию. Мужчины почти скрылись с тамошних улиц.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, 10 тысяч мужчин ушли на смерть.

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Удерживать фронт оккупантам нечем. Поэтому они не просто хватают всех, кого видят, но и прибегают к новым методам выманивания мужчин из убежищ. Ибо необходимо призвать еще 10 тысяч нежелающих стать "пушечным мясом". Такие показатели озвучила россия,

– говорит Гайдай.

По его словам, мужчины перестали выходить на улицу особенно после знаменитого видео, когда возле детсада мобилизовали отца-одиночку. Ребенка фактически оставили сиротой.

Какими способами ищут мужчин

Сергей Гайдай привел примеры того, что именно делают оккупанты, чтобы узнать все о мужчинах и бросить их на фронт. К примеру, чтобы получить вознаграждение в 10 тысяч рублей за отправление ребенка в школу, в заявлении обязательного нужно указать персональные данные других членов семьи. То есть ради денег мать должна сдать отца.

На предприятиях квазиреспублики Луганской области установили персональные квоты по призыву контрактников. Обещают внеочередной отпуск и сохранение рабочего места при согласовании.

Если человек не соглашается, то с ним проводят длительные агитбеседы до тех пор, пока он не согласится.

В Сватовском и Старобельском районах организовали принудительную замену автомобильных номеров и параллельно произвели учет дееспособных мужчин. Теперь все в ожидании.

Что происходит в Луганской области

Сергей Гайдай 3 сентября сообщал, что последние несколько дней в оккупированной Кременной на Луганщине были "яркими". Ликвидировали около 300 рашистов. Там постоянные "хлопки".

Еще в Лисичанске 16 августа прогремели взрывы. Сергей Гайдай сообщал о ликвидации российских захватчиков. А 15 августа, как Гайдай говорил, что в результате взрывов в Попасной погибли около сотни вагнеровцев-руководителей. Среди них были и заместители "повара" президента россии владимира путина Евгения Пригожин.

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