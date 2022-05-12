Любовь к рюмке обойдется дорого

Прокуратура Оренбургской области открыла уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса РФ (небрежность) против группы военных воинской части 10801.

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Санкция этой статьи предусматривает, что в случае причинения особо крупного ущерба, правонарушитель наказывается штрафом от 200 до 500 тысяч рублей, исправительными работами на срок до 2 лет или арестом на срок до шести месяцев.

По данным следствия, военнослужащие воинской части 10801 при выполнении специальных боевых задач, получив неправомерный доступ к алкоголю в городе Кировске (Луганская область), ошибочно осуществили передислокацию к позициям ВСУ. Поняв свою ошибку, солдаты скрылись, бросив три единицы техники и боеприпасы к ней.

"Прославились" земляки Шойгу

Воинская часть 10801 зарегистрирована в городе Кызыл (Республика Тува). Командующий – Падерин Сергей Михайлович. Тува традиционно считается одним из самых депрессивных регионов России. Регион очень маленький, всегда входил в так называемый куст развития Красноярского края, большое политическое влияние там имеет министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По данным издания "Медиазона", именно из таких регионов чаще всего поступает информация о гибели солдат в так называемой "специальной военной операции в Украине". Это объясняется демографией, особым отношением к военной службе, большой плотностью воинских частей, расположенных в регионе, а низкий уровень зарплат и безработицы делают армию привлекательной для молодых мужчин.

Еще 21 марта сенатор от Тувы Людмила Нарусова сообщила, что в Украине погибли минимум 96 срочников: "В результате из роты в сто человек живыми остались четверо".

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Луганская "депрессия"

Значительное количество потерь и отсутствие реальных успехов в Луганской области, вероятно, негативно влияет на моральное состояние российских военных и приводит к массовому пьянству и саботажу в рядах армии РФ.

По информации аналитического отдела общественной инициативы "Правое Дело", нехватку личного состава войск Кремль пытаются компенсировать участниками частных военных кампаний и принудительно мобилизованными жителями временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. При этом "призывникам" из ОРДЛО выдают устаревшее оружие и амуницию – так называемые "мосенки" (винтовки Мосина времен еще царской россии) и каски советского образца.

Сейчас ситуация в регионе остается напряженной. Тяжелые стрелковые бои продолжаются в направлениях Воеводовки и Белогоровки, а также в Рубежном и Горной общине (Тошковка, Катериновка, Золотое-4). Накануне оккупанты несколько десятков раз обстреляли Северодонецк. Со своей стороны ВСУ отошли от Попасной на более крепкие позиции.

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