Любов до чарки обійдеться дорого

Прокуратура Оренбурзької області відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння злочину, передбаченого статтею 293 Кримінального кодексу РФ (недбалість) проти групи військових військової частини 10801.

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Санкція цієї статті передбачає, що у випадку заподіяння особливо великої шкоди, правопорушник карається штрафом від 200 до 500 тисяч рублів, виправними роботами терміном до 2 років або арештом терміном до шести місяців.

За даними слідства, військовослужбовці військової частини 10801 під час виконання спеціальних бойових завдань, отримавши неправомірний доступ до алкоголю в місті Кіровську (Луганська область), помилково здійснили передислокацію до позицій ЗСУ. Зрозумівши свою помилку, солдати втекли, кинувши три одиниці техніки та боєприпаси до неї.

"Прославилися" земляки Шойгу

Військова частина 10801 зареєстрована в місті Кизил (Республіка Тува). Командувач – Падерін Сіргій Михайлович. Тува традиційно вважається одним з найдепресивніших регіонів Росії. Регіон дуже маленький, завжди входив до так званого куща розвитку Красноярського краю, великий політичний вплив там має міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

За даними видання "Медіазона", саме з таких регіонів найчастіше надходить інформація про загибель солдатів у так званій "спеціальній військовій операції в Україні". Це пояснюється демографією, особливим ставленням до військової служби, великою щільністю військових частин, розташованих у регіоні, а низький рівень зарплат і безробіття роблять армію привабливою для молодих чоловіків.

Ще 21 березня сенаторка від Туви Людмила Нарусова повідомила, що в Україні загинули щонайменше 96 строковиків: "У результаті з роти у сто людей живими залишилися четверо".

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Луганська "депресія"

Значна кількість втрат і відсутність реальних успіхів на Луганщині, ймовірно, негативно впливає на моральний стан російських військових і призводить до масового пияцтва й саботажу в лавах армії РФ.

За інформацією аналітичного відділу громадської ініціативи "Права Справа", брак особового складу військ Кремль намагається компенсувати учасниками приватних військових кампаній та примусово мобілізованими мешканцями тимчасово окупованих територій Луганщини й Донеччини. При цьому "призовникам" з ОРДЛО видають застарілу зброю та амуніцію – так звані "мосінки" (гвинтівки Мосіна часів ще царської росії) та каски радянського зразка.

Наразі ситуація в регіоні залигається напруженою. Важкі стрілецькі бої тривають у напрямках Воєводівки та Білогорівки, а також в Рубіжному та в Гірській громаді (Тошківка, Катеринівка, Золоте-4). Напередодні окупанти декілька десятків разів обстріляли Сєвєродонецьк. Зі свого боку ЗСУ відійшли від Попасної на більш міцні позиції.

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