ВСУ уничтожили штурмовую группу оккупантов в Серебрянском лесу

Силы обороны продолжают наносить потери врагу на поле боя. И недавно неудача постигла россиян на Луганщине в районе Серебрянского лесничества.

Как накануне рассказали бойцы, несколько украинских воинов вели неравный бой со штурмовой группой россиян в окопах. Впрочем, ударные дроны помогли россиянам присоединиться к "успешно демобилизованным" оккупантам.

Смотрите также Россияне готовят еще одну попытку наступления в Харьковской области, – Третья отдельная штурмовая бригада

Украинские воины уничтожили штурмовую группу врага

Наши защитники удержали свою позицию на Луганщине в районе Серебрянского лесничества. Там еще с конца лета 2022 года проходит линия обороны, которую держат воины из разных украинских подразделений.

Согласно обнародованной информации, украинские позиции удерживали несколько бойцов стрелкового батальона 115 бригады в составе 63-й отдельной механизированной бригады. И благодаря их работе враг понес потери.

Сообщается, что операторы FPV-дронов батальона беспилотных систем атаковали вражескую пехоту, которая уже была в окопах и пыталась захватить блиндаж, в котором были украинцы.

Усилиями дронов батальона беспилотных систем и стойкости мужественной пехоты стрелкового батальона 115 бригады в составе 63 омбр, десяток оккупантов превратился в кучу жареного мяса,

– говорится в сообщении бойцов.

Силы обороны уничтожили штурмовую группу оккупантов в Серебрянском лесу: смотрите видео

К слову, по состоянию на 20 июля Силы обороны ликвидировали еще почти 1000 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили более 150 единиц техники и вооружения. Всего с начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 565 тысяч бойцов.