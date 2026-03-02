Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, каким последствиям подверглись российские военные объекты и почему эти удары стали результатом многолетней работы сопротивления. По его словам, изменения в подходах к выбору целей уже ощущаются на фронте.

Последствия удара по нефтебазе в Луганске

27 февраля Генеральный штаб подтвердил поражение нефтебазы во временно оккупированном Луганске. Андрющенко отметил, что этот объект уже неоднократно попадал под удары, но теперь масштабы разрушений критические.

Важно! В ночь на 27 февраля на временно оккупированной Луганщине атакована нефтебаза "Луганская", где возник пожар. Кроме того, сообщалось о поражении складов ГСМ в Донецкой области и пункта управления беспилотниками на Херсонщине возле Райского.

По его словам, речь идет о фактическом уничтожении инфраструктуры хранения горючего, что напрямую бьет по обеспечению российской группировки на Луганском направлении.

Нефтебаза в Луганске, там уже почти ничего не осталось. Это было не первое попадание, думаю, не последнее. Большинство резервуаров перестало существовать и фактически негде хранить,

– отметил он.

Он пояснил, что в области немного площадок, способных накапливать большие объемы горючего. Именно поэтому такие удары имеют оперативный эффект и быстро сказываются на ситуации на фронте.

Это значительно подрывает возможность россиян наступать, потому что по Луганской области хранить такое большое количество топлива не так уж много мест, где это можно делать,

– подчеркнул Андрющенко.

Таким образом, речь идет не только об уничтожении отдельного объекта, а о системном осложнении логистики оккупационных войск на этом направлении.

Что известно об ударах в районе Мариуполя?

Отдельно Андрющенко остановился на серии ударов по Мариуполю и его окрестностям. По его словам, поражения были нанесены по приморской зоне, в частности по объектам, обеспечивающих противовоздушную оборону, радилокацию и связь оккупантов. Часть целей располагалась в районе Мариупольского порта.

Генеральный штаб указывает о ликвидации и ПВО, и РЛС, и средств, которые обеспечивали связь. Минус склад с боекомплектом, минус склад хранения топлива в Мариупольском порту, минус место базирования оккупантов частично в районе порта,

– отметил он.

Андрющенко подчеркнул, что эти удары стали реализацией массива данных, которые мариупольское сопротивление собирало годами. По его словам, речь идет о переходе к системной работе по ближнему тылу оккупированных территорий, а не только по объектам в глубине России.

Мы наконец видим реализацию того массива информации, который мариупольское сопротивление собирало не один год. Пересмотрен подход – надо бить и по ближнему тылу, по оккупированным территориям, и это помогает,

– подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что реакция российских сил была показательной. По его словам, после одного из ударов оккупационная власть оперативно разыскивала местную жительницу, которая обнародовала видео взрывов, что свидетельствует о чувствительности поражения.

Россиянам стало опасно на оккупированных территориях

Удары по ближнему тылу на временно оккупированных территориях становятся для россиян все более ощутимыми. Оккупанты рассчитывали, что в глубине захваченных районов могут чувствовать себя спокойно, но реальность для них меняется.

Вниманию! В ночь на 1 марта неподалеку от Мариуполя Силы беспилотных систем уничтожили трехкоординатную РЛС "Имбир" и пуско-зарядную установку 9А84 комплекса С-300В. Для удара использовали украинские БпЛА FP-2 с боевой частью 100 килограммов. Операцию провели во взаимодействии с Координационным центром глубинного поражения.

Россияне пытаются скрывать последствия поражений, поэтому точные цифры потерь часто остаются неизвестными. В то же время, по словам Андрющенко, об отдельных эпизодах становится известно из локальных источников, а подтверждения появляются позже.

Очень веселые вещи происходят на оккупированных территориях,

– отметил Андрющенко.

Он отметил, что в регионе продолжают фиксировать взрывы, а официальные подтверждения появляются не сразу. По его словам, даже когда внимание мира переключается на другие события, на Кубани и на оккупированных территориях "продолжает взрываться", и это, по его мнению, является тенденцией, которая будет продолжаться.

