Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу пояснив, яких наслідків зазнали російські військові об'єкти та чому ці удари стали результатом багаторічної роботи спротиву. За його словами, зміни у підходах до вибору цілей уже відчуваються на фронті.

Наслідки удару по нафтобазі в Луганську

27 лютого Генеральний штаб підтвердив ураження нафтобази в тимчасово окупованому Луганську. Андрющенко зазначив, що цей об'єкт уже неодноразово потрапляв під удари, але тепер масштаби руйнувань критичні.

Важливо! У ніч на 27 лютого на тимчасово окупованій Луганщині атаковано нафтобазу "Луганська", де виникла пожежа. Крім того, повідомлялося про ураження складів ПММ на Донеччині та пункту управління безпілотниками на Херсонщині біля Райського.

За його словами, йдеться про фактичне знищення інфраструктури зберігання пального, що напряму б'є по забезпеченню російського угруповання на Луганському напрямку.

Нафтобаза у Луганську, там вже майже нічого не залишилось. Це було не перше влучання, думаю, не останнє. Більшість резервуарів перестала існувати і фактично нема де зберігати,

– зазначив він.

Він пояснив, що в області небагато майданчиків, здатних накопичувати великі обсяги пального. Саме тому такі удари мають оперативний ефект і швидко позначаються на ситуації на фронті.

Це значно підриває можливість росіян наступати, тому що по Луганській області зберігати таку велику кількість палива не так вже багато місць, де це можна робити,

– наголосив Андрющенко.

Таким чином, йдеться не лише про знищення окремого об'єкта, а про системне ускладнення логістики окупаційних військ на цьому напрямку.

Що відомо про удари в районі Маріуполя?

Окремо Андрющенко зупинився на серії ударів по Маріуполю та його околицях. За його словами, ураження були завдані по приморській зоні, зокрема по об'єктах, що забезпечували протиповітряну оборону, радіолокацію та зв'язок окупантів. Частина цілей розташовувалася в районі Маріупольського порту.

Генеральний штаб вказує про ліквідацію і ППО, і РЛС, і засобів, які забезпечували зв'язок. Мінус склад з боєкомплектом, мінус склад зберігання палива в Маріупольському порту, мінус місце базування окупантів частково в районі порту,

– зазначив він.

Андрющенко підкреслив, що ці удари стали реалізацією масиву даних, які маріупольський спротив збирав роками. За його словами, йдеться про перехід до системної роботи по ближньому тилу окупованих територій, а не лише по об'єктах у глибині Росії.

Ми нарешті бачимо реалізацію того масиву інформації, який маріупольський спротив збирав не один рік. Переглянуто підхід – треба бити і по ближньому тилу, по окупованих територіях, і це допомагає,

– наголосив Андрющенко.

Він додав, що реакція російських сил була показовою. За його словами, після одного з ударів окупаційна влада оперативно розшукувала місцеву жительку, яка оприлюднила відео вибухів, що свідчить про чутливість ураження.

Росіянам стало небезпечно на окупованих територіях

Удари по ближньому тилу на тимчасово окупованих територіях стають для росіян дедалі відчутнішими. Окупанти розраховували, що в глибині захоплених районів можуть почуватися спокійно, але реальність для них змінюється.

До уваги! У ніч на 1 березня неподалік Маріуполя Сили безпілотних систем знищили трикоординатну РЛС "Імбір" та пуско-заряджальну установку 9А84 комплексу С-300В. Для удару використали українські БпЛА FP-2 з бойовою частиною 100 кілограмів. Операцію провели у взаємодії з Координаційним центром глибинного ураження.

Росіяни намагаються приховувати наслідки уражень, тому точні цифри втрат часто залишаються невідомими. Водночас, за словами Андрющенка, про окремі епізоди стає відомо з локальних джерел, а підтвердження з'являються згодом.

Дуже веселі речі відбуваються на окупованих територіях,

– зазначив Андрющенко.

Він наголосив, що в регіоні продовжують фіксувати вибухи, а офіційні підтвердження з'являються не одразу. За його словами, навіть коли увага світу перемикається на інші події, на Кубані та на окупованих територіях "продовжує вибухати", і це, на його думку, є тенденцією, яка триватиме.

