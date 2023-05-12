"Хлопок" в оккупированном Луганске: как далеко город от линии фронта – показываем на карте

Вечером 12 мая было довольно неспокойно во временно оккупированном Луганске. Там прогремели сразу 2 взрыва.

Временно оккупированный Луганск, который оккупанты захватили еще в 2014 году, сейчас находится во вражеском тылу. До линии фронта расстояние составляет более 80 километров, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание В оккупированном Луганске прогремели по меньшей мере 2 взрыва: прилетело в нефтехранилище и базу техники

Луганск на карте

Ближайшей точкой на линии фронта до временно оккупированного Луганска является поселок Спорное Донецкой области. Расстояние оттуда до города составляет около 80 км. Почти такое же расстояние до сел Белогоровка и Верхнекаменское Луганской области.

До города-крепости Бахмут Донецкой области расстояние из Луганска составляет около 100 километров.



Расстояние от Луганска до линии фронта / Карта DeepState

Российские пропагандисты уже обвиняют Украину в ударе ракетами GMLRS, однако военно-политическое руководство Украины пока не комментировало события во временно оккупированном Луганске.

Луганск на карте Украины

Главное о взрывах в Луганске

Около 18:00 12 мая во временно оккупированном Луганске прогремели 2 взрыва. По словам местных, их якобы слышали на территории одного из заводов.

Вскоре россияне начали жаловаться, что удар могли нанести ракетами Storm Shadow. Мол, Украина недавно их получила, и HIMARS не достает до Луганска.

Российские военкоры заявляли, что одна из ракет прилетела в нефтехранилище. Однако официальной информации об инциденте пока не было.

Кроме того, на Машиностроительном заводе "100" вспыхнул пожар. Его используют в качестве ремонтной базы и пункта поставки вооруженных сил России.