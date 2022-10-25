Дается очень тяжело, – Гайдай рассказал об успехах ВСУ в Луганской области

ВСУ достигли успехов на Луганском направлении – под украинский флаг вернулись 4 населенных пункта. Все понимали планы ВСУ, но держали тишину, потому что каждый метр и каждый освобожденный населенный пункт Луганской области – дается очень тяжело.

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он также отметил, что за время успешной операции по освобождению Харьковской области и Лимана – россияне все же смогли достаточно мощно подготовить линию обороны – они окопались и все заминировали.

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Оккупанты минируют небольшие мосты, чтобы с тыла их не могли окружить. Продвижения ВСУ идут довольно тяжело, но шаг за шагом – есть освобожденные населенные пункты,

– отмечает Сергей Гайдай.

Освобождение Луганской области тяжелое, но продолжается

Напомним, что оккупанты готовятся к продолжению контрнаступления ВСУ в Луганской области. С этой целью "повар Путина" Пригожин приказал построить там "линии Вагнера". Речь идет о нескольких рядах бетонных пирамидок, которые должны сделать невозможным продвижение танков.

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, эти оборонительные сооружения имеют мало общего с настоящей защитой. Если на это пошло, то инженерно-ремонтная машина может спокойно сметать эти "линии Вагнера".

Подробнее о ситуации в Луганской области: смотрите видео разговора с Сергеем Гайдаем

Заметим, что эта оборонительная конструкция должна была состоять из четырех рядов противотанковых пирамид. А ее общая протяженность – до 217 километров.

Как отметили ранее в разведке Британии, проект "Пригожина" свидетельствует о желании организовать глубокую оборону на линии фронта. Мол, таким образом враг исключит возможность быстрого продвижения нашего войска.

Добавим, что о строительстве "линии Вагнера" Пригожин объявил 19 октября. Он также выложил схему, на которой можно увидеть, насколько раскинется это фортификационное сооружение. Проходить оно будет юго-восточнее Кременной и будет обходить Соледар, Спорное, Бахмут, а также Северодонецк.