В Луганске прогремел мощный взрыв на газопроводе: видео

В оккупированном Луганске 18 июня произошел взрыв на газопроводе. После этого вспыхнул пожар. От подачи природного газа отключили 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.
Отметили, что взорвался газопровод среднего давления диаметром 425 миллиметров. Это произошло ночью. Пожар был виден из другой части города.
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Возгорание потушили
Утром огонь удалось потушить. Восстановить подачу газа планируют по завершению работ на объекте.
На месте аварии работают правоохранители и спасатели. Причины взрыва устанавливаются.
Есть ли пострадавшие
Сепаратистские СМИ утверждают, что место оцеплено. Однако информации о пострадавших пока нет.Обратите внимание! В феврале в Луганске также был взрыв. Он произошел на газовом узле, расположенном на улице Вторая Беломорская. Причина – газ высокого давления. К счастью, тогда никто не пострадал.
Взрыв в Луганске, смотрите видео: