Беременных выгнали на холод: раненых россиян в Луганске размещают в гражданских больницах

6 декабря 2022, 18:44
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Россияне из-за больших потерь на фронте вынуждены перепрофилировать медицинские учреждения. К таким действиям оккупанты прибегли в захваченном Луганске.

Источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что из-за огромного количества раненых на фронте Россия перепрофилирует на госпиталь для военных Луганский областной наркологический диспансер.

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Раненых оккупантов будут принимать в роддоме

Также полностью под военные нужды отдали городской перинатальный центр в квартале Якира. Отмечается, что ни одна из этих больниц не принимает гражданских.

Соответственно беременным женщинам придется рожать детей в другом месте.

Россияне используют роддом

В ноябре в Луганской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли врагу потери на Сватовском направлении. После этого в роддом завезли большое количество раненых оккупантов из этого направления.

Пока неизвестно, разбили ли оккупанты госпиталь в роддоме. Также не сообщалось, о каком именно роддоме идет речь.

Какая ситуация в Луганской области

  • Основные бои в Луганской области ведутся в двух районах – на линии Сватово – Кременная и возле Белогоровки. На направлении Сватово – Кременная украинские военные атакуют оккупантов.
  • ВСУ диктуют условия оккупантам и контролируют эту линию фронта огнем. Наши воины ежесуточно наносят серьезный вред россиянам из разного типа вооружения.
  • На Сватовско-Кременском направлении оккупационные войска России находятся в глухой обороне. Зато оккупанты ведут наступление на Белогоровку, которую хотят снова захватить. Для достижения своих целей Россия бросает безумные силы, в том числе и мобилизованные.
  • Из-за того, что российские командиры пренебрегают жизнями своих подчиненных, Россия и несет бешеные потери. Так, по состоянию на 6 декабря в Украине погибли 92 200 оккупантов.
Автор: Михайло Гема