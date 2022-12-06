Беременных выгнали на холод: раненых россиян в Луганске размещают в гражданских больницах

Россияне из-за больших потерь на фронте вынуждены перепрофилировать медицинские учреждения. К таким действиям оккупанты прибегли в захваченном Луганске.

Источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что из-за огромного количества раненых на фронте Россия перепрофилирует на госпиталь для военных Луганский областной наркологический диспансер.

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Раненых оккупантов будут принимать в роддоме

Также полностью под военные нужды отдали городской перинатальный центр в квартале Якира. Отмечается, что ни одна из этих больниц не принимает гражданских.

Соответственно беременным женщинам придется рожать детей в другом месте.

Россияне используют роддом

В ноябре в Луганской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли врагу потери на Сватовском направлении. После этого в роддом завезли большое количество раненых оккупантов из этого направления.

Пока неизвестно, разбили ли оккупанты госпиталь в роддоме. Также не сообщалось, о каком именно роддоме идет речь.

Какая ситуация в Луганской области