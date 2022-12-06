Беременных выгнали на холод: раненых россиян в Луганске размещают в гражданских больницах
Россияне из-за больших потерь на фронте вынуждены перепрофилировать медицинские учреждения. К таким действиям оккупанты прибегли в захваченном Луганске.
Источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что из-за огромного количества раненых на фронте Россия перепрофилирует на госпиталь для военных Луганский областной наркологический диспансер.
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Раненых оккупантов будут принимать в роддоме
Также полностью под военные нужды отдали городской перинатальный центр в квартале Якира. Отмечается, что ни одна из этих больниц не принимает гражданских.
Соответственно беременным женщинам придется рожать детей в другом месте.
Россияне используют роддом
В ноябре в Луганской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли врагу потери на Сватовском направлении. После этого в роддом завезли большое количество раненых оккупантов из этого направления.
Пока неизвестно, разбили ли оккупанты госпиталь в роддоме. Также не сообщалось, о каком именно роддоме идет речь.
Какая ситуация в Луганской области
- Основные бои в Луганской области ведутся в двух районах – на линии Сватово – Кременная и возле Белогоровки. На направлении Сватово – Кременная украинские военные атакуют оккупантов.
- ВСУ диктуют условия оккупантам и контролируют эту линию фронта огнем. Наши воины ежесуточно наносят серьезный вред россиянам из разного типа вооружения.
- На Сватовско-Кременском направлении оккупационные войска России находятся в глухой обороне. Зато оккупанты ведут наступление на Белогоровку, которую хотят снова захватить. Для достижения своих целей Россия бросает безумные силы, в том числе и мобилизованные.
- Из-за того, что российские командиры пренебрегают жизнями своих подчиненных, Россия и несет бешеные потери. Так, по состоянию на 6 декабря в Украине погибли 92 200 оккупантов.