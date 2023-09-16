Оккупанты на бензовозе переехали насмерть женщину в Луганске: жуткие кадры

Во временно оккупированном Луганске военный бензовоз сбил насмерть женщину. После наезда на пешехода водитель бензовоза оккупантов даже не остановился.

В сети опубликовали кадры жуткого наезда, вероятно, российского бензовоза на женщину, пишет 24 Канал. Как свидетельствуют кадры камер видеонаблюдения, трагический инцидент произошел на пешеходном переходе.

Смотрите также Операция "ликвидация": как россияне совершили массовые убийства шахтеров на Донбассе

Военный бензовоз проехал на красный свет

После наезда на женщину виновник трагедии даже не остановился, а продолжил движение. Из опубликованных кадров можно предположить, что автомобиль проехал на красный свет светофора.

Сообщается, что женщина, которую сбил автомобиль, погибла на месте. О личности водителя или его задержании ничего не известно. ДТП произошло 12 сентября.

. По этическим соображениям 24 Канал не может показать видео трагического ДТП. В то же время видео доступно по этой ссылке

В Луганске оккупанты переехали женщину / Скриншот видео

Также следует обратить внимание, что после ДТП тело женщины длительное время продолжало находиться на перекрестке. Как свидетельствуют камеры наблюдения, мимо тела женщины проехал еще один грузовик, похожий на военный. Остальные автомобили и прохожие тоже не спешили по крайней мере попытаться оказать помощь женщине.

Отметим, что ранее попагандистский военныйкор и "биограф" погибшего предводителя пророссийских боевиков Моторолы – Геннадий Дубовой – отправился вслед за своим объектом обожания. В самом центре Донецка его насмерть сбил автомобиль.

ДТП произошло днем 11 сентября. Мемуарист Моторолы оказался под колесами авто, которым управляли нетрезвые российские военные.

В Казани российский военный бросил вблизи детей гранату