Об этом российским СМИ сообщил представитель луганских оккупантов Родион Мирошник. Ранее боевики заявили об открытии уголовного производства" против Романа Протасевича.

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Я считаю, что это (проведение в оккупированном Луганске судебного процесса над Протасевичем – 24 канал) вполне возможно,

– сказал он.

Мирошник добавил, что оккупанты создали так называемую "следственную группу", которая будет заниматься "делом Протасевича" и даже отправили "документы" в правоохранительные органы режима Лукашенко.

Боевики просили выдать им Протасевича

Боевики белорусского оппозиционера обвиняют в якобы участии в боевых действиях в составе украинского батальона "Азов" на Донбассе.

Российские наемники даже обратилась к Беларуси с вопросом: можно ли провести "какие-то следственные действия" с Протасевичем? Лукашенко заявил, что "не против".

Протасевич и война на Донбассе: что известно

Первым о том, что Протасевич якобы воевал на Донбассе и убивал людей, заявил Александр Лукашенко. Он даже публично назвал блогера "террористом". Самопровозглашенный президент Беларуси, как и боевики, утверждал, что Протасевич входил в состав "Азова".

На заявление Лукашенко отреагировал экс-комбат батальона Андрей Белецкий. Он отметил, что Протасевич был на Донбассе, но оружия в руки не брал. Он работал журналистом.

Задержание Протасевича: коротко

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко 23 мая принудительно посадил самолет Ryanair в Минске.

На борту находились оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их сразу задержали спецслужбы.

Международное сообщество резко отреагировало на такие события. США и Европа могут наложить санкции. Ряд стран приостановили авиасообщение с Беларусью.

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