Про це російським ЗМІ повідомив представник луганських окупантів Родіон Мірошник. Раніше бойовики заявили про "відкриття кримінального провадження" проти Романа Протасевича.
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Я вважаю, що це (проведення в окупованому Луганську судового процесу над Протасевичем – 24 канал) цілком можливо,
– сказав він.
Мірошник додав, що окупанти створили так звану "слідчу групу", яка займатиметься "справою Протасевича" і навіть відправили "документи" до правоохоронних органів режиму Лукашенка.
Бойовики просили видати їм Протасевича
Бойовики звинувачують білоруського опозиціонера у нібито участі в бойових діях у складі українського батальйону "Азов" на Донбасі.
Російські найманці навіть звернулася до Білорусі зі запитанням: чи можна провести "якісь слідчі дії" з Протасевичем? Лукашенко заявив, що "не проти".
Протасевич та війна на Донбасі: що відомо
- Першим про те, що Протасевич начебто воював на Донбасі та вбивав людей, заявив Олександр Лукашенко. Він навіть публічно назвав блогера "терористом". Самопроголошений президент Білорусі, як і бойовики, стверджував, що Протасевич входив до "Азову".
- На заяву Лукашенка відреагував екскомбат батальйону Андрій Білецький. Він зазначив, що Протасевич був на Донбасі, але зброї до рук не брав. Він працював журналістом.
Затримання Протасевича: коротко
- Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 23 травня примусово посадив літак Ryanair у Мінську.
- На борту перебували опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх одразу затримали спецслужби.
- Міжнародна спільнота різко відреагувала на такі події. США та Європа можуть накласти санкції. Низка країн призупинили авіасполучення з Білоруссю.
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