Про це російським ЗМІ повідомив представник луганських окупантів Родіон Мірошник. Раніше бойовики заявили про "відкриття кримінального провадження" проти Романа Протасевича.

Читайте також Протасевич та бойові дії на Донбасі: чому Лукашенко вирішив підло брехати

Я вважаю, що це (проведення в окупованому Луганську судового процесу над Протасевичем – 24 канал) цілком можливо,

– сказав він.

Мірошник додав, що окупанти створили так звану "слідчу групу", яка займатиметься "справою Протасевича" і навіть відправили "документи" до правоохоронних органів режиму Лукашенка.

Бойовики просили видати їм Протасевича

Бойовики звинувачують білоруського опозиціонера у нібито участі в бойових діях у складі українського батальйону "Азов" на Донбасі.

Російські найманці навіть звернулася до Білорусі зі запитанням: чи можна провести "якісь слідчі дії" з Протасевичем? Лукашенко заявив, що "не проти".

Протасевич та війна на Донбасі: що відомо

Першим про те, що Протасевич начебто воював на Донбасі та вбивав людей, заявив Олександр Лукашенко. Він навіть публічно назвав блогера "терористом". Самопроголошений президент Білорусі, як і бойовики, стверджував, що Протасевич входив до "Азову".

На заяву Лукашенка відреагував екскомбат батальйону Андрій Білецький. Він зазначив, що Протасевич був на Донбасі, але зброї до рук не брав. Він працював журналістом.

Затримання Протасевича: коротко

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 23 травня примусово посадив літак Ryanair у Мінську.

На борту перебували опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх одразу затримали спецслужби.

Міжнародна спільнота різко відреагувала на такі події. США та Європа можуть накласти санкції. Низка країн призупинили авіасполучення з Білоруссю.

До теми Головний дипломат ЄС Боррель назвав Лукашенка диктатором