В Луганской области главы Марковской и Миловской ОТГ перешли на сторону оккупантов

СБУ разоблачила предателей среди местных властей в Луганской области. Ими оказались главы Марковской и Миловской ОТГ.

Известно, что главы этих ОТГ перешли на сторону оккупантов и призвали местных не сопротивляться. Об этом в СБУ сообщили 3 марта.

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Наши следователи расследуют государственное предательство руководителей Марковской и Миловской объединенных территориальных общин Луганской области, перешедших на сторону врага. Они призвали местных жителей не сопротивляться российским оккупантам и способствовали военной агрессии против Украины,

– говорится в сообщении.

К слову, СБУ разоблачила еще двух предателей в Смеле Черкасской области. Понятно, что они планировали перейти на сторону неприятеля. За это злоумышленникам грозит 15 лет лишения свободы.

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