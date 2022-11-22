"Мобиков" в Луганской области одевают в форму убитых оккупантов: те обнаруживают жуткие находки

На временно оккупированной территории Луганской области продолжает ухудшаться ситуация. Уже страдают не только мирные люди, которіе остались жить под оккупацией, но и мобилизованные в российскую армию.

Мобилизированным на оккупированной Луганщине выдают форму погибших и раненых оккупантов. Принудительно мобилизованные получают форму, в карманах которой находят личные вещи предыдущих владельцев.

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Мобилизированные находят в карманах вещи предыдущих владельцев

Кроме того, сообщается, что экипировку, поступающую на оккупированную Луганщину, можно приобрести на местных рынках.

Также в Луганской ОВА рассказали, что люди возвращаются в захваченные города всего на несколько дней, но не выдерживают из-за холода и убегают.

В Рубежном нет ни света, ни воды. Те, у кого уцелели окна, пытаются обогреть помещение с помощью газа.

В меньших прифронтовых населенных пунктах, которые находятся в оккупации, ситуация еще хуже. В частности, в Новокраснянке рядом с Кременной отсутствуют не только какие-либо коммуникации, но и продукты питания.

Россиян снова отбили от Стельмаховки

Украинские военные 21 ноября отбили очередные атаки оккупантов возле Стельмаховки.

На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону, производит обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.

В частности, в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площанки, Макеевки.

Какая ситуация в Луганской области

ВСУ в Луганской области постепенно вытесняют оккупантов, успевших занять оборону. В ВСУ заявили, что не стоит ожидать стремительного продвижения в Луганской области, как это было в Харьковской области.

На Луганщине продолжаются тяжелые бои, однако украинские военные медленно приближаются к Кременной и Рубежному. ВСУ недавно освободили село Макеевка.

Сообщалось, что наши воины постепенно, но уверенно двигаются в направлении Сватово – Кременная. Со стороны освобожденной Белогоровки ВСУ проводят больше оборонительные действия, ведь россияне не прекращают атаковать населенный пункт.

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