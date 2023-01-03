Оккупанты заблокировали село возле Старобельска: обвиняют местных в помощи ВСУ
Источник:Луганская ОВА
Российские оккупанты продолжают творить беспорядок в Луганской области. Они заблокировали село неподалеку от Старобельска.
Это произошло в селе Половинкино. Там российские захватчики устроили рейд.
Обратите внимание Россияне истощены из-за нелепой тактики, оборонные сооружения строят даже в Луганске, – Гайдай
Что происходит в Луганской области
Как стало известно, оккупанты заблокировали село Половинкино вблизи Старобельска якобы для "фильтрационных мероприятий". Причина – успешные прилеты по позициям захватчиков.
Так, оккупанты обвиняют местное население в помощи Вооруженным Силам Украины. В результате рейда уже 30 жителей села Половинкино вывезены в Луганск.
Кстати, с 1 января на временно оккупированных территориях оккупанты запретили гривну.
Однако местные игнорируют эти прихоти захватчиков. Прислушиваются только супермаркеты и другие крупные магазины. На рынках и маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в том числе на банковскую карту. Не исчезла она и в обменниках, правда, по соответственно низкому курсу,
– отметили в Луганской ОВА.
Последние новости из Луганской области
- Недавно глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что на сегодняшний день российские оккупанты истощены, потому что их тактика влобовую штурмовать города – провалилась. Такое уже наблюдалось в Рубежном, Северодонецке и Бахмуте.
- В Луганской области российские командиры покидают свои подразделения в местных лесах, и оккупанты вынуждены сдаваться в плен.
- Сейчас возле Кременной происходят очень упорные бои. Украинские Силы обороны находятся прямо возле города.
- Кстати, возле Кременной группа россиян с оружием самостоятельно сдалась в плен. Их количество – не менее пяти человек.