Оккупанты заблокировали село возле Старобельска: обвиняют местных в помощи ВСУ

Российские оккупанты продолжают творить беспорядок в Луганской области. Они заблокировали село неподалеку от Старобельска.

Это произошло в селе Половинкино. Там российские захватчики устроили рейд.

Обратите внимание Россияне истощены из-за нелепой тактики, оборонные сооружения строят даже в Луганске, – Гайдай

Что происходит в Луганской области

Как стало известно, оккупанты заблокировали село Половинкино вблизи Старобельска якобы для "фильтрационных мероприятий". Причина – успешные прилеты по позициям захватчиков.

Так, оккупанты обвиняют местное население в помощи Вооруженным Силам Украины. В результате рейда уже 30 жителей села Половинкино вывезены в Луганск.

Кстати, с 1 января на временно оккупированных территориях оккупанты запретили гривну.

Однако местные игнорируют эти прихоти захватчиков. Прислушиваются только супермаркеты и другие крупные магазины. На рынках и маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в том числе на банковскую карту. Не исчезла она и в обменниках, правда, по соответственно низкому курсу,

– отметили в Луганской ОВА.

Последние новости из Луганской области