На Луганщине вечером 14 мая произошло ДТП. Водитель за рулем "Рено-Меган" сбил четырех подростков. Впоследствии оказалось, что он был пьян.

Авария произошла в селе Мостки на Покровской улице. К сожалению, один из подростков погиб.

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Как возникло ДТП

Установили, что 34-летний водитель наехал на четырех подростков, которые шли по проезжей части дороги. Мужчина за рулем машины был в состоянии алкогольного опьянения.

В каком состоянии подростки

Троих детей: 14-летнего парня, 13-летнюю и 15-летнюю девушек забрали в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая находится в реанимации. Ее состояние – тяжелое.

От полученных травм еще один 14-летний подросток умер на месте.

Продолжается расследование

Правоохранители уже открыли дело о нарушении правил безопасности дорожного движения и вождения навеселе.

Когда водителю объявят подозрение, следователи обратятся с ходатайством, чтобы избрать ему меру пресечения.

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