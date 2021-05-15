В Луганской области пьяный водитель "налетел" на подростков: есть жертва
На Луганщине вечером 14 мая произошло ДТП. Водитель за рулем "Рено-Меган" сбил четырех подростков. Впоследствии оказалось, что он был пьян.
Источник:полиция Луганщины
Авария произошла в селе Мостки на Покровской улице. К сожалению, один из подростков погиб.
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Как возникло ДТП
Установили, что 34-летний водитель наехал на четырех подростков, которые шли по проезжей части дороги. Мужчина за рулем машины был в состоянии алкогольного опьянения.
В каком состоянии подростки
Троих детей: 14-летнего парня, 13-летнюю и 15-летнюю девушек забрали в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая находится в реанимации. Ее состояние – тяжелое.
От полученных травм еще один 14-летний подросток умер на месте.
Продолжается расследование
Правоохранители уже открыли дело о нарушении правил безопасности дорожного движения и вождения навеселе.
Когда водителю объявят подозрение, следователи обратятся с ходатайством, чтобы избрать ему меру пресечения.
Последние громкие ДТП
- В Золочеве 13 мая водитель сбил 7-летнюю девочку на пешеходном переходе. В результате аварии ребенок травмировался. Ее отвезли в больницу.
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