В Луганской области смогли вернуть свет 20 тысячам жителей

Жителям Луганщины продолжают возвращать свет. Так, 20 тысячам абонентов области удалось восстановить электроснабжение.

Как отметил Сергей Гайдай, у 20 тысяч жителей области снова есть доступ к свету. Теперь осталось возобновить поставки воды.

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Без света сидели 125 тысяч жителей области

Так, в последний день марта, рассказывает Сергей Гайдай, свет отсутствовал в Рубежном, Северодонецке, а также части Лисичанска. Также известно, что обесточенными 31 марта оставались и меньшие населенные пункты области.

Местные мастера, рискуя собственными жизнями, сумели починить одну из высоковольтных линий. Известно, что восстановить электроэнергию им удалось и в старой части Северодонецка.

Поэтому теперь в области без света остается не 124 914 абонентов, а 103 649.

Сергей Гайдай добавил, что все еще без света остаются 33 населенных пункта области. Среди них 21 – полностью, а 12 – частично.

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