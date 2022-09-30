Новые "трехсотые" в Луганской области: раненым оккупантам не хватает мест в захваченных больницах

Захватчики продолжают прилагать усилия, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Однако наши защитники настолько умело борются с российским нашествием, что врагу уже не хватает мест в захваченных больницах.

Только за последние дни в медучреждения Старобельска доставили более двухсот оккупантов. Не лучше ситуация для врага и в других больницах, приближенных к линии столкновения.

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"Из Бахмутовки везти в больницы некого"

Глава Луганской ОВА рассказал, что спастись удалось далеко не всем захватчикам. В частности, из Бахмутовки, что возле Новоайдара, некого было госпитализировать вообще. Благодаря точному удару наших воинов на месте погибло более 50 врагов, а еще уничтожено 17 единиц техники.

В течение четверга, 29 сентября, украинская авиация 29 раз ударила по противнику. Подтверждено поражение шести опорных пунктов, 20 районов сосредоточения военной техники и трех ракетных комплексов русской армии.

Наши подразделения противовоздушной обороны приземлили семь вражеских беспилотников, 5 из которых иранского производства. Также сбили вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25.

Украинские военные успешно отбивают атаки врага

Кремлевские бойцы пытались атаковать в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное. Впрочем, безуспешно для врага.

Российская армия по разным видам вооружения обстреливает населенные пункты:

на Краматорском направлении: Богородичное, Голубые Озера, Щурово, Диброва, Озерное, Новый Мир, Екатериновка, Новое, Новоселовка, Пришиб, Донецкое, Старый Караван, Райгородок, Закотное;

на Бахмутском направлении: Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Зайцево, Северное, Майорск, Раздолевка, Ивановское, Веселая Долина, Торецк.

Между тем в Северодонецке в течение трех месяцев не могут открыть школу № 15, которая больше всего уцелела после атак врага. Завершение работ в заведении каждый раз откладывается.

Сергей Гайдай отметил, что не работают и другие двадцать школ общины, которые разрушила Россия. Глава Луганской ОВА подытожил: "Это – реальность проблем".

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Потери врага: последние данные от Генштаба

За последние несколько дней подтвердили значительные потери противника сразу на нескольких направлениях. В частности, в городе Токмак Запорожской области ВСУ уничтожили десять единиц вооружения и военной техники. Также ранили 50 российских военнослужащих. Еще около сорока – в Гуляйпольском районе Запорожской области.

Наши воины в Мелитополе уничтожили пункт управления противника и зенитно-ракетный комплекс С-300. Более полусотни кафиров получили ранения.

29 сентября затрехсотили полтысячи врагов. Больше всего на Краматорском и Донецком направлениях. В общей сложности российская армия уменьшилась уже более чем на 59 тысяч военных. Потеряли 2338 танков, 176 ПВО, 264 самолета, 1003 беспилотника, 225 вертолетов и т.д.

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