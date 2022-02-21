Луганскую ТЭС остановили из-за повреждения линии электропередач

Российские наемники 21 февраля обстреляли город Счастье Луганской области. Снаряды повредили тепловую электростанцию.

Со стороны ТЭС поднимается густой черный дым

Обстрелы боевиков повредили линии электропередач. Об этом рассказал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

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Повреждения на всех линиях электропередач, которые отходят и подходят к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена,

– заявил Гайдай.

По состоянию на 14:00 марионетки Кремля продолжают обстрелы. На видео с места происшествия виден черный дым, который поднимается в небо. В то же время на фоне слышны звуки обстрелов.

Смотрите видео пожара в Счастье:

Из-за обстрелов боевиков в Счастье приостановили ТЭС: видео

Что известно об обстрелах Счастья

Российские наемники цинично обстреляли Счастье и Врубовку. Люди остались без воды, света и тепла. Спасаясь от обстрелов, они скрылись в бомбоубежищах.

Боевики четыре раза попали в водозабор и обстреляли район распределительных электросетей. Из-за угрозы жизни работники Луганского энергетического объединения покинули рабочие места.

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