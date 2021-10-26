Лукашенко боится, чтобы польские танки у границы "не начали войнушку"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко изрядно обеспокоен происходящим на западных границах. Диктатор утверждает, что поляки уже перебросили свои танки и опасается, чтобы они "не начали войнушку".

Соответствующие заявления в присущем для себя стиле Лукашенко сделал, общаясь с представителями коллектива Лидской центральной больницы.

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У нашей границы – танки, – Лукашенко

Политик заверил медиков, что в Беларуси – они больше на Западе, чем остальные.

И видите, что творилось и что от нас хотят. Вчера уже "Леопардов" подбросили к нашей границе – танки,

– заметил Лукашенко.

После этого диктатор дал специальное задание своему помощнику – инспектору из Гродненской области Юрию Караеву, который является еще и генералом. Караев должен внимательно следить, что происходит с польской стороны границы.

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Своевременно подсказывайте. Негодяи последние. Боюсь, чтобы они войнушку не начали,

– добавил Лукашенко.

Отметим, что накануне Польша решила разместить недалеко от белорусской границы 10-ю бронекавалерийскую бригаду. По информации белорусских СМИ, к границе перебросили дополнительно 2,5 тысячи солдат.

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Ранее о таком решении сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. На этот шаг в Варшаве пошли из-за кризиса с мигрантами, которые ежедневно предпринимают массовые попытки нелегально пересечь границу.

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