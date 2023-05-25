Он боится, – основатель инициативы BYPOL об истерике Лукашенко из-за контрнаступления ВСУ

25 мая 2023, 12:04
Читати новину українською

Белорусский диктатор Лукашенко заявил, что никакого контрнаступления ВСУ не будет, потому что это просто дезинформация. Однако россияне ее правильно боятся, потому что, по словам Лукашенко, благодаря такой дезинформации, в свое время "им и ему" удалось переломить ход событий во Второй мировой войне.

Эти слова Лукашенко 24 Каналу прокомментировал основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров. Несколько раньше Лукашенко раскрыл правду о своей болезни и заявил, что "не собирается умирать".

Интересно План на случай смерти: кто станет преемником Лукашенко и какова роль его сына Виктора

Истерика Лукашенко

Лукашенко зачитал речь, где дважды повторил слово "контрнаступление" и отметил, что россияне очень его боятся. Однако потом назвал это дезинформацией и с интересной формулировкой "мы так переломили ход битв за Сталинград и под Курском" сказал, что никакого контрнаступления ВСУ не будет.

Диктатор назвал неразумными атаки, где силы, по его мнению, на фронте 1 к 5 в количестве живой силы и техники. Основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL зацепился за фразу Лукашенко "мы изменили ход сражений за Сталинград и Курск".

Какое отношение к Курской битве вообще имеет Лукашенко? Что означает "мы"? Это черта, которая его отличает. Он себя приравнивает к большим людям, мол, "мы принимали решения",
– отметил Азаров.

Азаров об истерике Лукашенко из-за контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Лукашенко боится контрнаступления

Лукашенко боится контрнаступления, потому об этом и говорит. Если бы эта проблема его не интересовала, то и речи об этом вообще не было бы. Его страх подтверждается, в частности, тем, что в Гомельской области началось строительство оборонительных сооружений.

Белорусы начали устанавливать "зубы дракона", КПП, мешки с песком складывать вокруг зданий. То есть, на Лукашенко действует тема контрнаступления. Он будто ободряет население, говоря, что это дезинформация, а реально оказывает действия в противовес контрнаступлению.

"Боится, что все-таки украинцы пойдут в атаку и в том числе могут перейти на территорию Беларуси", - отметил основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL.

Новости Беларуси: последние события

Автор: Сергій Цигульський