Он боится, – основатель инициативы BYPOL об истерике Лукашенко из-за контрнаступления ВСУ
Белорусский диктатор Лукашенко заявил, что никакого контрнаступления ВСУ не будет, потому что это просто дезинформация. Однако россияне ее правильно боятся, потому что, по словам Лукашенко, благодаря такой дезинформации, в свое время "им и ему" удалось переломить ход событий во Второй мировой войне.
Эти слова Лукашенко 24 Каналу прокомментировал основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров. Несколько раньше Лукашенко раскрыл правду о своей болезни и заявил, что "не собирается умирать".
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Истерика Лукашенко
Лукашенко зачитал речь, где дважды повторил слово "контрнаступление" и отметил, что россияне очень его боятся. Однако потом назвал это дезинформацией и с интересной формулировкой "мы так переломили ход битв за Сталинград и под Курском" сказал, что никакого контрнаступления ВСУ не будет.
Диктатор назвал неразумными атаки, где силы, по его мнению, на фронте 1 к 5 в количестве живой силы и техники. Основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL зацепился за фразу Лукашенко "мы изменили ход сражений за Сталинград и Курск".
Какое отношение к Курской битве вообще имеет Лукашенко? Что означает "мы"? Это черта, которая его отличает. Он себя приравнивает к большим людям, мол, "мы принимали решения",
– отметил Азаров.
Азаров об истерике Лукашенко из-за контрнаступления ВСУ: смотрите видео
Лукашенко боится контрнаступления
Лукашенко боится контрнаступления, потому об этом и говорит. Если бы эта проблема его не интересовала, то и речи об этом вообще не было бы. Его страх подтверждается, в частности, тем, что в Гомельской области началось строительство оборонительных сооружений.
Белорусы начали устанавливать "зубы дракона", КПП, мешки с песком складывать вокруг зданий. То есть, на Лукашенко действует тема контрнаступления. Он будто ободряет население, говоря, что это дезинформация, а реально оказывает действия в противовес контрнаступлению.
"Боится, что все-таки украинцы пойдут в атаку и в том числе могут перейти на территорию Беларуси", - отметил основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL.
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- Во время встречи министров обороны России и Белоруссии Шойгу и Хренина был подписан документ о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии. Хренин заявил, что Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии стратегических отношений с Россией и в военной сфере тоже.
- Ряд российских СМИ боится, что в Беларуси поднимется восстание на свержение режима Лукашенко. Несмотря на заявления Пескова, что Россия поможет, это вряд ли будет, потому что у Кремля куча своих проблем.
- Восстание может зависеть от контрнаступления ВСУ. В частности, в Польше хотят не проспать этот момент.