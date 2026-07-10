Больше испугался Украины, чем России: как у Лукашенко не сработала "ставка"

Александр Лукашенко оказался в сложной ситуации из-за войны, которую Россия развязала против Украины. Беларусь сильно зависит от Кремля, но если она и дальше будет поддерживать российские власти и агрессию против нашего государства, это может иметь негативные последствия для самопровозглашенного президента Беларуси.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал "24 Каналу", что Лукашенко осознал ошибочность своей ставки на Россию после начала полномасштабного вторжения. Белорусский диктатор понял, что Украина не блефует и может наносить удары по объектам, работающим в интересах Москвы.

Почему Лукашенко изменил отношение к Украине

Павел Латушко отметил, что Лукашенко в течение последних лет несколько раз делал "неправильные ставки". Сначала он окончательно стал зависим от поддержки Кремля после протестов в Беларуси в 2020 году, а впоследствии поддержал российскую агрессию против Украины.

Сейчас Лукашенко оказался между двумя сторонами – он зависит от России, но в то же время опасается реакции Украины.

Он (Лукашенко – 24 Канал) находится между молотом и наковальней. Владимир Зеленский поднял молоток над его головой. Лукашенко очень четко осознал, что остались считанные секунды, когда этот молоток может ударить,

– отметил оппозиционер.

Латушко отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси фактически признал способность Украины действовать на территории Беларуси. По его словам, белорусский режим не смог публично опровергнуть удары по военным объектам, которые работали в интересах России.

Белорусский оппозиционер о проблемах Лукашенко: видео

Он добавил, что Лукашенко вынужден реагировать не только на требования Украины, но и на возможные проблемы из-за зависимости от российской экономики.

С одной стороны, Лукашенко нужен мир, а с другой – если завтра наступит мир и Россия сократит закупки вооружений у белорусских предприятий, то куда он будет это продавать? Его промышленность еще больше упадет,

– пояснил Латушко.

Лукашенко, вероятно, уже готовится к возможному ухудшению ситуации в России, ведь экономический кризис в Москве может напрямую повлиять и на Беларусь.

По словам оппозиционера, белорусский режим рассматривает различные сценарии реагирования на возможный коллапс в России – от усиления безопасности до подготовки к возможному увеличению потока мигрантов или внутренних протестов.

Отметим, что Лукашенко заверил, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины, поскольку граждане его страны не стремятся к боевым действиям. В то же время он обвинил Европейский Союз в чрезмерной милитаризации, а Запад – в умышленном затягивании вооруженного противостояния.

Несмотря на такие заявления, украинские дипломаты призывают оставаться готовыми к любым угрозам со стороны Беларуси из-за непостоянства позиции диктатора.