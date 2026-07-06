Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, сообщает БЕЛТА.

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Что сказал Лукашенко о войне?

Александр Лукашенко раскритиковал Европейский Союз, заявив, что тот взял курс на милитаризацию и тратит миллиарды на закупку вооружения.

В затягивании "вооруженного противостояния и конфликта" в Украине он обвинил "международную партию войны", которая, мол, якобы всеми силами стремится к его продолжению.

Белорусский народ пережил невероятные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены,

– добавил Лукашенко.

При этом белорусский лидер заверил своих военных, что не отправит их "в эту бойню" против Украины.

"Война нам не нужна, это плохо, что в Украине продолжается война. Мы сторонники мирного решения вопросов. Но, как я уже сказал, международная "партия войны" этого не хочет", – добавил Лукашенко.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что Лукашенко часто меняет свою позицию относительно нападения или ненападения на украинскую территорию. Поэтому, по словам дипломата, учитывая опыт 2022 года, следует готовиться к любому сценарию.