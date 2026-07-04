Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, который объяснил, возможен ли возврат к ситуации, которая сложилась до того, как Киев выдвинул Минску определенные условия. Также он отметил, возможно ли наступление со стороны Беларуси.

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Может ли Беларусь возобновить работу ретрансляторов?

Демченко подчеркнул, что подтвердить информацию о том, демонтировала ли Беларусь ретрансляторы, расположенные на ее территории вблизи украинской границы, могут разведка и те подразделения Сил обороны, которые обладают техническими возможностями отслеживать это.

Однако могу отметить, что в последнее время фиксируем снижение активности "Шахедов" вдоль границы с Беларусью. Ранее для российских дронов прокладывали соответствующие маршруты в этом направлении,

– отметил представитель ГПСУ.

В то же время в любой момент, по его словам, может произойти возобновление этих маршрутов. И Беларусь в очередной раз может задействовать эти технические средства для усиления сигнала для российских БПЛА. Ранее Беларусь разместила на своей территории вдоль нашей границы довольно большое количество вышек.

Представитель Госпогранслужбы рассказал о ситуации на границе с Беларусью: смотрите видео

"Если же говорить о попытках вторжения врага в Украину с территории Беларуси, то в непосредственной близости от нашей границы ни пограничники, ни Генеральный штаб пока не фиксируют наращивание или формирование ударной группировки", – подчеркнул Андрей Демченко.

В то же время задача Украины, по его мнению, – усилить свои оборонные возможности. Речь идет и о линии границы, и о пограничном инженерном обустройстве, и о фортификационных укреплениях. А на наиболее угрожающих направлениях – это наращивание подразделениями Вооруженных Сил Украины минно-взрывных заграждений, чтобы сделать невозможным движение вражеской техники.

Отметим, что с осени 2025 года на территории Беларуси были размещены ретрансляторы, которые помогали России точнее наносить удары беспилотниками по Украине. После того как Владимир Зеленский объявил об ультиматуме относительно отключения ретрансляторов, Минск пошел на уступки и сделал это. В Институте изучения войны считают, что это свидетельствует о том, что Александр Лукашенко пока не готов полностью втягивать Беларусь в войну. Он хочет сохранить поддержку России, но при этом не потерять остатки суверенитета Беларуси.