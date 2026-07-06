Це самопроголошений президент Білорусі сказав на церемонії вшанування випускників вищих військових навчальних закладів та вищого офіцерського складу, цитує БЕЛТА.

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Що сказав Лукашенко про війну?

Олександр Лукашенко розкритикував Європейський Союз, заявивши, що той взяв курс на мілітаризацію та витрачає мільярди на закупівлю озброєння.

У затягуванні "збройного протистояння та конфлікту" в Україні він звинуватив "міжнародну партію війни", яка, мовляв, нібито всіма силами прагне його продовження.

Білоруський народ пережив неймовірні випробування в роки фашистської окупації та на генетичному рівні не сприймає війни. Ми мирні люди, воювати не хочемо, але й перед ворогом голови схиляти не маємо наміру,

– додав Лукашенко.

Водночас білоруський лідер запевнив своїх військових, що не відправить їх "у цю бійню" проти України.

"Війна нам не потрібна, це погано, що війна триває в Україні. Ми прихильники мирного розв'язання питань. Але, як я вже сказав, міжнародна "партія війни" цього не хоче", – додав Лукашенко.

Раніше ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповідав, що Лукашенко часто змінює свою позицію щодо нападу чи ненападу на українську територію. Тому, за словами дипломата, враховуючи досвід 2022 року, слід готуватися до будь-якого сценарію.