Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів 24 Каналу, що поведінка самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка є непередбачуваною, адже він постійно маневрує між власними інтересами та залежністю від Кремля. Саме тому, на думку дипломата, виключати жоден сценарій не варто.

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Чи можливий напад з Білорусі

Дмитро Кулеба пояснив, що Лукашенко не може повністю відмовити Володимиру Путіну через критичну залежність від Росії. Водночас він не зацікавлений і в тому, щоб повністю виконувати всі забаганки Кремля, адже тоді втратить власну політичну цінність.

Важливо! Олександр Сирський повідомив, що Білорусь повторно ввімкнула один із ретрансляторів для російських безпілотників. Раніше ці пристрої, розташовані біля українського кордону, були тимчасово відключені після ультиматуму Володимира Зеленського. Головнокомандувач запевнив, що ЗСУ мають необхідні засоби, аби ефективно блокувати польоти ворожих БпЛА на цьому напрямку.

За словами ексміністра, саме тому білоруський диктатор постійно змінює свою позицію, залишаючи за собою можливість діяти залежно від обставин.

Сьогодні він не нападає, завтра він нападає, потім він не нападає, потім знову нападає. Це людина, яка все життя ходить манівцями. У нього немає чіткої стабільної лінії, він постійно перебуває в маневрі,

– сказав Кулеба.

Крім того, Путін зараз дедалі більше ізольований на міжнародній арені, тому підтримка Лукашенка є для нього особливо важливою. Однак сам білоруський лідер намагається зберегти хоча б мінімальну самостійність, балансуючи між вимогами Москви та власними інтересами.

Ексміністр закордонних справ про можливість наступу з Білорусі: відео

Моя пропозиція для всіх, з урахуванням досвіду 2022 року, – краще готуватися до найгіршого. Не станеться найгірше – ну і слава Богу, зате ми підготувалися до будь-якого сценарію. А станеться, то ми будемо готові,

– наголосив ексміністр закордонних справ України.

Нагадаємо, Сирський заявив, що Росія планує наступ для розтягування сил ЗСУ. Головнокомандувач вважає напад з Білорусі малоймовірним. Натомість окупанти готують удар з Брянської області вглиб Чернігівщини. Українська армія повністю готова до такого сценарію.