В результате маневрирующих ограничений ряд отраслей стоит на грани выживания. Такое мнение высказал политик, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского.
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Лукашенко поплатился суверенитетом, – Бессмертный
По его словам, не надо преуменьшать эффект, который все видят в действиях Лукашенко.
Надо понимать, что Лукашенко параноидально болеет жаждой власти,
– подчеркнул Бессмертный.
Он пояснил, дело в том, что очень многие составляющие белорусских отраслей связаны с разными странами, в частности:
- экономика – с Литвой;
- энергетика – с Польшей;
- часть нефтегазовой индустрии – с Нидерландами.
У Лукашенко, как сказал дипломат, не было выбора, кроме как платить суверенитетом за решение всех вопросов.
Санкции против Беларуси: что известно
- ЕС в июне принял 4 пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попал не только Лукашенко и его семья, но и белорусские компании.
- США в августе ввели самые масштабные санкции против 40 человек и структур, которые предоставляют самопровозглашенному президенту деньги для обогащения и финансируют его режим.
- Жестокий пакет ограничений против страны ввела и Великобритания.
- В Евросоюзе заявили, что снимут санкции против Беларуси, если режим Лукашенко будет придерживаться принципов демократии, в частности прекратит репрессии.
- Сам Лукашенко сказал, что не будет общаться с Западом, пока санкции не снимут.