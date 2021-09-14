В результате маневрирующих ограничений ряд отраслей стоит на грани выживания. Такое мнение высказал политик, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского.

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Лукашенко поплатился суверенитетом, – Бессмертный

По его словам, не надо преуменьшать эффект, который все видят в действиях Лукашенко.

Надо понимать, что Лукашенко параноидально болеет жаждой власти,

– подчеркнул Бессмертный.

Он пояснил, дело в том, что очень многие составляющие белорусских отраслей связаны с разными странами, в частности:

экономика – с Литвой;

энергетика – с Польшей;

часть нефтегазовой индустрии – с Нидерландами.

У Лукашенко, как сказал дипломат, не было выбора, кроме как платить суверенитетом за решение всех вопросов.

Кстати! По состоянию на май 2021 года Беларусь занимала 7 место среди торговых партнеров Украины.

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