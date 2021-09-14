В результаті маневруючих обмежень низка галузей стоїть на межі виживання. Таку думку висловив політик, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського.

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Лукашенко поплатився суверенітетом, – Безсмертний

За його словами, не треба применшувати ефект, який всі бачать в діях Лукашенка.

Треба розуміти, що Лукашенко параноїдально хворіє жадобою до влади,

– наголосив Безсмертний.

Він пояснив, річ у тому, що дуже багато складових білоруських галузей пов'язані з різними країнами, зокрема:

економіка – з Литвою;

енергетика – з Польщею;

частина нафтогазової індустрії – з Нідерландами.

В Лукашенка, як сказав дипломат, не було вибору, окрім як платити суверенітетом за розв'язання всіх питань.

До речі! Станом на травень 2021 року, Білорусь займала 7 місце серед торговельних партнерів України.

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