В результаті маневруючих обмежень низка галузей стоїть на межі виживання. Таку думку висловив політик, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського.
Читайте також Кремлю не треба Білорусь, – Безсмертний сказав, чого прагне Росія
Лукашенко поплатився суверенітетом, – Безсмертний
За його словами, не треба применшувати ефект, який всі бачать в діях Лукашенка.
Треба розуміти, що Лукашенко параноїдально хворіє жадобою до влади,
– наголосив Безсмертний.
Він пояснив, річ у тому, що дуже багато складових білоруських галузей пов'язані з різними країнами, зокрема:
- економіка – з Литвою;
- енергетика – з Польщею;
- частина нафтогазової індустрії – з Нідерландами.
В Лукашенка, як сказав дипломат, не було вибору, окрім як платити суверенітетом за розв'язання всіх питань.
Санкції проти Білорусі: що відомо
- ЄС у червні ухвалив 4 пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапив не тільки Лукашенко і його сім'я, а й білоруські компанії.
- США в серпні ввели наймасштабніші санкції проти 40 осіб та структур, які надають самоназваному президенту гроші для збагачення і фінансують його режим.
- Жорстокий пакет обмежень проти країни запровадила і Велика Британія.
- В Євросоюзі заявили, що знімуть санкції проти Білорусі, якщо режим Лукашенка дотримуватиметься принципів демократії, зокрема припинить репресії.
- Сам Лукашенко сказав, що не комунікуватиме з Заходом, поки санкції не знімуть.