Лукашенко скоро "кинет" путина, – Яковина
Организация контракта о коллективной безопасности практически разваливается на очах. Так, ОДКБ прекратила выполнять едва ли не единственную свою функцию, а именно охрану границ стран-членов.
Это привело к тому, что Казахстан объявил о приостановлении членства в организации с 2023 года. Об этом 24 каналу рассказал журналист и международный обозреватель Иван Яковина.
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Для лукашенко "кинуть" путина – лучший вариант
По его словам, организация доказала свою полную несостоятельность помочь странам-членам. Благодаря этому Соединенные Штаты достигли своей цели – полностью уничтожить влияние власти мира путина на те страны, которые хоть и на бумаге, но считались союзниками россии.
Яковина предположил, что близится то время, когда и самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко захочет выйти из ОДКБ . лукашенко понимает, что путин проиграл войну в Украине, поэтому начинает искать для себя пути отступления.
Я уверен, что недалеко тот день, когда он "кинет" путина,
– подчеркнул международный обозреватель.
По мнению Яковины, для самопровозглашенного президента беларуси это самый лучший вариант. Следовательно, в ближайшее время это, вероятно, может произойти.
Яковина рассказал, что лукашенко может "кинуть" путина: смотрите видео
Последние новости беларуси: коротко
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