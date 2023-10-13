Ноги не держат: Лукашенко чуть не скатился по лестнице

Александр Лукашенко приехал на саммит лидеров стран СНГ, который прошел 13 октября в столице Кыргызстана Бишкеке. Впрочем, без курьезных случаев со стороны самопровозглашенного президента Беларуси не обошлось.

Поднимаясь по лестнице, Александр Лукашенко едва удержался на ногах, информирует 24 Канал со ссылкой на видео от канала NEXTA. Глава Беларуси уже успел прокомментировать это в своем стиле.

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Лукашенко чуть не упал

В Бишкеке 13 октября прошло заседание совета глав государств СНГ. Накануне в страну прилетел российский диктатор Владимир Путин, который впервые за время получения ордера на арест от Международного уголовного суда выехал за границу. А также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Утром он очень спешил на заседание и чуть не упал на лестнице. Лукашенко почти уверенно преодолевал одну за другой ступеньку с зонтиком в руках. Но на последней оступился и едва скатился вниз. От неожиданности он смешно развел руками в стороны, а затем отдал зонт охраннику. Так что погода в этот день точно была "не летная" для белорусского диктатора.

Впоследствии самопровозглашенного президента Беларуси спросили, что стало причиной потери равновесия. На что Лукашенко ответил в своем стиле: "Не дождетесь" – пишут белорусские телеграмм-каналы. Но это утверждение довольно спорно, какой бы смысл ни подразумевался.

Напомним, в этом году Александр Лукашенко имел немалые проблемы со здоровьем. Говорилось, что его даже доставили в президентскую клинику в Дроздах. В мае он довольно долго исчез с информационного поля, а потом появился с перебинтованной рукой. Некоторые эксперты отмечали, что Лукашенко нуждается в операциях на позвоночник и колено.

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