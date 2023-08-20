Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его мнению, Лукашенко был достаточно эмоционален в своем последнем интервью, но при этом очень много лгал.
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Почему Лукашенко появляется публично с картой
В своем последнем интервью Лукашенко поддерживает Путина и призывает наше государство сесть за стол переговоров. Что интересно, на интервью белорусский диктатор снова привлек свою карту и указку.
"Лукашенко, как и Путин, не пользуется интернетом. В конце скандального интервью он заявил, что не пользуется мобильным телефоном. Похоже, что он с Путиным верит в какую-то давнюю басню о том, что якобы по телефону можно посылать излучение, которое будет влиять на работу мозга", – предположил Тизенгаузен.
Именно поэтому Лукашенко считает использование карты и указки нормальным. Однако более показательно, призывая украинские власти действовать "в интересах своей великой страны", белорусский диктатор обводит указкой не всю, а лишь подконтрольные территории Украины. Что наглядно подтверждает его приверженность России.
О чем соврал Лукашенко
Также в этом интервью белорусский диктатор наконец-то показал, "откуда готовился нападение". Оказывается, на границе с Беларусью Украина якобы разместила четыре "Точки-У", что должно свидетельствовать об агрессивных намерениях нашей страны.
Это произошло в тот момент, когда десятки тысяч российских военных стояли на границе с Украиной, а Россия откровенно требовала у НАТО пересмотреть ее сферы влияния.
Борис Тизенгаузен об интервью Лукашенко: смотрите видео
Еще один пример откровенного и неуклюжего вранья белорусского диктатора – смешное объяснение того, почему Россия не захватила Киев. По его словам, вторая армия мира не смогла прорваться в Киев, потому что Силы обороны столицы вроде бы скрывались за больницами и садами.
"Интересно, почему же тогда это не остановило Путина от того, чтобы разрушить Бахмут и Мариуполь? Слова белорусского диктатора настолько алогичны, что поверить в них могут только те, кто привык потреблять российскую пропаганду", – отметил политтехнолог.
Что происходит в Беларуси: последние новости
- Долгое время Беларусь держала в напряжении соседние страны приемом на своей территории боевиков "Вагнера", а также – провокацией с вертолетами в начале августа.
- Однако сейчас ситуация существенно успокоилась: численность "Вагнера" в стране сократилась на 20%, а о новых провокациях на границе ничего не известно. Среди причин этого решения называют плохую оплату "труда" военных преступников.
- Еще одним инструментом шантажа союзников-диктаторов должна была стать передача Беларуси тактического ядерного оружия на базе ракет "Искандер-М". Однако никаких новостей об этом уже больше месяца не было слышно, что позволяет предположить, что у Лукашенко возникли проблемы.