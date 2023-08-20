Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. На його думку, Лукашенко був достатньо емоційним у своєму останньому інтерв'ю, але при цьому надзвичайно багато брехав.

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Чому Лукашенко з’являється публічно з мапою

У своєму останньому інтерв’ю Лукашенко підтримує Путіна і закликає нашу державу сісти за стіл перемовин. Що цікаво, на інтерв’ю білоруський диктатор знову притягнув свою карту та указку.

"Лукашенко, як і Путін, не користується інтернетом. Наприкінці скандального інтерв’ю він заявив, що не користується мобільним телефоном. Схоже, що він із Путіним вірить в якусь давню байку про те, що нібито через телефон можна посилати випромінення, яке впливатиме на роботу мозку", – припустив Тизенгаузен.

Саме з цієї причини Лукашенко вважає використання мапи й указки нормальним. Однак, що більш показово, закликаючи українську владу діяти "в інтересах своєї великої країни", білоруський диктатор обводить указкою не всю, а лише підконтрольні території України. Що наочно підтверджує його прихильність до Росії.

Про що збрехав Лукашенко

Також в цьому інтерв’ю білоруський диктатор нарешті показав, “звідки готувався напад”. Виявляється, на кордоні з Білоруссю Україна нібито розмістила чотири "Точки-У", що мало б свідчити про агресивні наміри нашої країни.

Це відбулося в той момент, коли десятки тисяч російських військових стояли на кордоні з Україною, а Росія відкрито вимагала у НАТО переглянути її сфери впливу.

Борис Тизенгаузен про інтерв'ю Лукашенка: дивіться відео

Ще один приклад відвертої та незграбної брехні білоруського диктатора – смішне пояснення того, чому Росія не захопила Київ. За його словами, друга армія світу не змогла прорватися в Київ, тому що Сили оборони столиці начебто ховалися за лікарнями та садочками.

"Цікаво, чому ж тоді це не зупинило Путіна від того, щоб зруйнувати Бахмут і Маріуполь? Слова білоруського диктатора є настільки алогічними, що повірити в них можуть лише ті, хто звик споживати російську пропаганду", – зазначив політтехнолог.

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