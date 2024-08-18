О "гадких поляках", ядерных провокациях и отсутствии "нациков": Лукашенко выдал ряд заявлений

Уже не впервые самопровозглашенный президент Беларуси "сыплет" порциями странных заявлений. Так произошло и в этот раз, когда он давал интервью российскому телеканалу.

Так, Александр Лукашенко охватил вопрос якобы "ядерной провокации", а также высказался о "денацифицированной Украине", однако на этом его заявления не закончились. 24 Канал расскажет подробнее, что же говорил в этом интервью Лукашенко.

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Что наговорил Лукашенко в интервью российскому телеканалу

Один из моментов, который обсудил Лукашенко во время интервью российскому каналу, касался ядерного вопроса.

Так, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что "Киев может пытаться спровоцировать Москву применением ядерного оружия".

Конечно, не обошлось и без заявлений о Западе. Белорусский политик заявил, что Запад может открыто включиться в конфликт в Украине. Он считает, что "натовские войска прямо соединениями войдут".

"А лучше еще, чего они хотят, со стороны этих мерзких поляков захватить Беларусь, и эту линию почти до Ленинграда вытянуть, как когда-то было, это их мечта", – добавил он в интервью телеканалу.

Не обошел Лукашенко и тему "денацификации Украины". Политик заявил, что "нет там уже этих нациков. Денацифицирована Украина". Однако белорусский чиновник решил еще высказаться о якобы "рейтинге благосклонности" к президенту Украины среди жителей нашего государства. По его словам, 70% жителей Украины сейчас "ненавидят Зеленского".

Также Лукашенко высказался о ситуации в Курской области. Самопровозглашенный лидер Беларуси заявил, что Россия "снесет" наших военных в Курской области.

"Путин и российские войска "снесут украинских военных" в Курской области", – высказался он.

Политик заявил, что якобы Киев сформировал для нападения на Курскую область мощные силы "с участием наемников, поляков".

Эскалация Украины в Курской области – это попытка толкнуть Россию на применение оружия, в том числе ядерного,

– считает он.

Также самопровозглашенный белорусский глава высказался о тех, кто воюет на Курщине на стороне Украины. Так, по его словам, там воюют "предатели из Беларуси и России".

В Украине действует российский добровольческий корпус, "власовцы", я их называю, и белорусский добровольческий корпус. Они сидят под Курском. Это как в Хатыни. Украинцы уничтожили Хатынь в свое время. Вот так и эти предатели, они уже там на стороне украинцев воюют,

– сказал Лукашенко.

Лукашенко также решил еще "бросить" угрозу. Так, он заявил, что "если не сесть за стол переговоров, то будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины".

Кроме этого, белорусский политик сказал, что Украина якобы разместила возле границы с Беларусью более 120 тысяч военнослужащих. К тому же он пожаловался на то, что украинские беспилотники постоянно нарушают белорусскую границу на востоке страны.

Добавим, что по его мнению, цели так называемой "сво" достигнуто, ведь, как мы писали ранее, Украина, по его словам, "денацифицирована", а 70% ее жителей "ненавидят Зеленского".

Лукашенко высказался о другом президенте Беларуси и будущем своего сына

Лукашенко в интервью телеканалу также объяснил свое высказывание о том, что белорусам нужно привыкать к мысли о другом президенте.

По его словам, люди в Беларусипривыкли, что именно он находится на этом посту, но так будет не всегда.

"Надо понимать, что придет другой человек – это неизбежно. И я это имел в виду – что придет другой человек и вы должны быть готовы к этому. Я готовлю к этому людей, я не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал", – сказал он.

Также самопровозглашенный президент Беларуси ответил на вопрос, какого будущего желает младшему сыну Николаю.

Сейчас, как отмечают СМИ, парень учится в Пекинском университете и в Белорусском государственном университете по совместной программе. Он изучает биотехнологии и по завершении получит два диплома.

"Я хочу, чтобы у этого способного человека, который является хорошим музыкантом, спортсменом и так далее, я хочу, чтобы у него было мирное будущее. Как и всем белорусам, россиянам, всем добрым людям вокруг. Я хочу, чтобы был только мир. А дальше давайте посоревнуемся, кто кого", – сказал Лукашенко.