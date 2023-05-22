Лукашенко будет шантажировать Путина, – политтехнолог о визите белорусского диктатора в Москву

РосСМИ сообщают, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 24 мая в Москве встретится с Владимиром Путиным для обсуждения "проблем, которых вообще не должно быть в отношениях". Теперь белорусский диктатор может потребовать тех привилегий, которые ему пообещал Путин в обмен на военное содействие.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он предположил, чем Путина может шантажировать Лукашенко на встрече.

Обратите внимание Фантастические действия ВСУ в Бахмуте, Лукашенко болеет "наступлением": интервью с Подоляком

"Явно это не конструктивный визит, и Лукашенко не будет рассказывать о новых достижениях интеграции и кооперации, как он любит", – прокомментировал политтехнолог.

Он уверен, что Россия взяла на себя определенное обещание за то, что Лукашенко предоставил ей свою территорию для военных действий. Эти обещания могут быть экономическими – покупка белорусских товаров, финансирование совместных проектов и т.д. Однако, несмотря на то, что у России с экономикой дела очень плохие, наверное, Лукашенко будет говорить, что он со своей стороны обещание выполнил и потребует того же от Путина.

Чем будет шантажировать Лукашенко

С одной стороны, у Лукашенко якобы были проблемы со здоровьем, спешил уехать с парада 9 мая, однако просить денег ему ничего не мешает.

Эту встречу может будет охарактеризовать одним предложением: "Где деньги, Путин, ты же мне обещал",

– заметил Тизенгаузен.

Кроме того, на днях прошел саммит Китай – Центральная Азия, на котором КНР обсудила тесное сотрудничество со странами, на которые ранее оказывала влияние именно Россия. Более того, в обход России Китай и Узбекистан начал строить новую дорогу. Теперь говорится о долгосрочном выбросе России из геополитической арены.

По убеждению Тизенгаузена, Беларусь давно ищет себе более сильного покровителя, чем Россия, а им именно Китай. Поэтому Лукашенко может шантажировать Путина для получения определенных привилегий.

Тизенгаузен предположил цель поездки Лукашенко в Россию: смотреть видео

Что известно о встречах Путина и Лукашенко