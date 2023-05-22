Лукашенко будет шантажировать Путина, – политтехнолог о визите белорусского диктатора в Москву
РосСМИ сообщают, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 24 мая в Москве встретится с Владимиром Путиным для обсуждения "проблем, которых вообще не должно быть в отношениях". Теперь белорусский диктатор может потребовать тех привилегий, которые ему пообещал Путин в обмен на военное содействие.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он предположил, чем Путина может шантажировать Лукашенко на встрече.
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"Явно это не конструктивный визит, и Лукашенко не будет рассказывать о новых достижениях интеграции и кооперации, как он любит", – прокомментировал политтехнолог.
Он уверен, что Россия взяла на себя определенное обещание за то, что Лукашенко предоставил ей свою территорию для военных действий. Эти обещания могут быть экономическими – покупка белорусских товаров, финансирование совместных проектов и т.д. Однако, несмотря на то, что у России с экономикой дела очень плохие, наверное, Лукашенко будет говорить, что он со своей стороны обещание выполнил и потребует того же от Путина.
Чем будет шантажировать Лукашенко
С одной стороны, у Лукашенко якобы были проблемы со здоровьем, спешил уехать с парада 9 мая, однако просить денег ему ничего не мешает.
Эту встречу может будет охарактеризовать одним предложением: "Где деньги, Путин, ты же мне обещал",
– заметил Тизенгаузен.
Кроме того, на днях прошел саммит Китай – Центральная Азия, на котором КНР обсудила тесное сотрудничество со странами, на которые ранее оказывала влияние именно Россия. Более того, в обход России Китай и Узбекистан начал строить новую дорогу. Теперь говорится о долгосрочном выбросе России из геополитической арены.
По убеждению Тизенгаузена, Беларусь давно ищет себе более сильного покровителя, чем Россия, а им именно Китай. Поэтому Лукашенко может шантажировать Путина для получения определенных привилегий.
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Что известно о встречах Путина и Лукашенко
- 22 мая в Минске Лукашенко принял посла Беларуси в России Дмитрия Крутого с комплексным отчетом по белорусско-российскому сотрудничеству.
- Из доклада Лукашенко заключил, что в Беларуси с Россией "почти нет никаких проблем", но он в это не верит. И обсудит это послезавтра в Москве, в том числе те проблемы, которых "вообще не должно быть в отношениях".
- Политолог Олег Лесной предположил, что к вероятной болезни Лукашенко своих рук приложил Кремль. И теперь, может быть, Лукашенко будут шантажировать, чтобы Беларусь вступила в войну.