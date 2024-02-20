Лукашенко привиделись 32 тысячи бойцов НАТО под границей: говорит о третьей мировой

Самопровозглашенный президент Беларуси запаниковал и собрал совещание с силовиками. Там он неожиданно заявил, что у границ России и Беларуси сейчас стоит 32 тысячи бойцов НАТО и более тысячи единиц техники.

Во вторник, 20 февраля, так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко организовал совещание с силовиками. Как сообщают российские пропагандистские медиа, там он начал говорить о вероятности начала третьей мировой войны, передает 24 Канал.

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Лукашенко беспокоят военные НАТО

На том же заседании глава Беларуси заявил, что у границ России и Беларуси размещены около 32 тысяч военных НАТО, а также "более тысячи единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов.

Вероятно, Лукашенко считает, что всю эту технику подготовили для наступления или "нападения" на Беларусь. Сам он говорит, что считает опасения о возможности третьей мировой войны "небезосновательными".

Белорусский диктатор разрешил военным открывать огонь по гражданским

Белорусские военные получили "зеленый свет" на использование по гражданским боевого оружия и спецсредств. Соответствующий указ также позволяет военнослужащим страны применять физическую силу против мирных жителей.

Интересно, что бить и открывать огонь можно с учетом обстоятельств, характера преступления или административного правонарушения. Также военные должны учитывать личность виновного в соответствии с требованиями общевойсковых уставов.

Лукашенко также задерживал "диверсантов" на границе