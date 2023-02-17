Лукашенко хочет производить с Россией штурмовики, которые "хорошо себя показали" в Украине

Белорусский диктатор Александр Лукашенко намерен наладить связи с Россией в области авиастроения. Лукашенко заявил о готовности Беларуси производить штурмовики Су-25

Соответствующее заявление Лукашенко сделал в Москве во время встречи с Владимиром Путиным, пишет 24 Канал. Лукашенко рассказал, что в Беларуси есть три завода, два из которых военные и один гражданский.

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Лукашенко надеется на технологическую поддержку России

"Они раньше были ремонтными. Сегодня уже производят комплектующие", – сказал белорусский диктатор.

Лукашенко заявил, что ему доложили в правительстве, что Беларусь готова производить Су-25. При этом он цинично сказал, что эти самолеты хорошо себя зарекомендовали в Украине.

И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство хорошо показывающего себя в Украине самолета Су-25 – штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой технологической поддержке России,

– сказал Лукашенко.

Что известно о результатах встречи Лукашенко и Путина